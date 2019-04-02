網路投保國內旅平險 花73元可買200萬保障

2019-04-02 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台灣人壽今（2）日表示，網路投保台灣人壽旅平險國內旅遊三天，僅需花約新台幣73元保費，即可有新台幣200萬元，及附加意外傷害醫療新台幣20萬元的保障。

個人投保可上台灣人壽官網自行「網路投保」，若需團體投保或幫家庭成員投保，則可善用台灣人壽「平安CallCall卡」，於出發前一小時打通電話就能買到保險，建議於行前評估旅遊行程的意外風險，並購買足夠的保障，才不會因小失大。

為感謝保戶支持，即日起至5月8日推出「旅友推坑計劃」，台灣人壽保戶前300名，凡推薦2位親友於網路投保旅平險，即可獲得7-11禮券新台幣300元，推薦越多拿越多，且回饋無上限，詳情洽活動網頁http://bit.ly/2OqQMLU。

台灣人壽也推出「春遊季 賞櫻去」抽獎活動，即日起至6月30日凡透過網路投保旅平險保費達新台幣100元以上，即可抽RIMOWA行李箱、55吋液晶大電視、SOGO 2.5萬元禮券等多項好禮，活動詳情請洽http://bit.ly/2OrgPTw。

即日起至6月30日交通部觀光局推出「春遊專案」，期間內全台不分年齡自由行最少可補助新台幣500元，18至40歲青年入住小鎮、離島民宿還可再加碼，最多可補助新台幣1,500元，可再搭配各縣市政府的加碼或交通補助等優惠方案，計劃出遊前可先查詢各地方政府加碼優惠內容。

因應春遊專案，台灣人壽推出「春遊季 賞櫻去」抽獎活動，期間內凡透過網路投保旅平險保費達新台幣100元以上，即有機會獲得RIMOWA行李箱等大獎，並提醒從事戶外活動與交通路途，隱藏風險不容忽視，出發前記得先投保旅行平安險，為自己及家人增添保障。

根據台灣人壽內部統計，透過網路投保旅平險國內旅遊占整體業績19%，平均旅遊天數為三天，平均保費為新台幣180元，顯見國人對國內旅遊投保意識提升，且透過網路投保旅平險占比也逐漸提高，顯示相對便利且保費較實體通路划算等優勢的網路投保通路，已受民眾青睞。