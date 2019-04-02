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藍白紅其實都挺蔡英文？沈富雄：兩岸戰機對峙她最興奮

台灣人在東京旅館暴斃 疑體內藏毒袋破中毒死

春遊補助夯 投保旅平險添保障

2019-04-02 12:28經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

國內旅遊小確幸！即日起至6月30日交通部觀光局推出「春遊專案」，期間內全台不分年齡自由行最少可補助新台幣500元，18至40歲青年入住小鎮、離島民宿還可再加碼，最多可補助1,500元，可再搭配各縣市政府的加碼或交通補助等優惠方案。

因應春遊專案，台灣人壽推出「春遊季 賞櫻去」抽獎活動，期間內凡透過網路投保旅平險保費達100元以上，即有機會獲得RIMOWA行李箱等大獎，並提醒從事戶外活動與交通路途，隱藏風險不容忽視，出發前記得先投保旅行平安險，為自己及家人增添保障。

根據台灣人壽內部統計，透過網路投保旅平險國內旅遊佔整體業績19%，平均旅遊天數為三日，平均保費為180元，顯見國人對國內旅遊投保意識提升，且透過網路投保旅平險占比也逐漸提高，顯示相對便利且保費較實體通路划算等優勢的網路投保通路，已深受民眾青睞。

以網路投保台灣人壽旅平險國內旅遊三日為例，僅需花費約73元保費，即可有200萬元，及附加意外傷害醫療20萬元之保障，花小錢為自己及家人添份保障，讓旅程更安心。

個人投保可上台灣人壽官網自行「網路投保」，若需團體投保或幫家庭成員投保，則可善用台灣人壽「平安CallCall卡」，於出發前1小時打通電話就能買到保險，建議於行前評估旅遊行程的意外風險，並購買足夠的保障，才不會因小失大。

台灣人壽保費旅平險
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