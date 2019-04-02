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班機延誤理賠創舉 打開國際漫遊就能全部自動賠

2019-04-02 12:27經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

日本三井住友海上集團在台灣的子公司明台產物保險2日表示，首創「手機全球定位」創新服務：保戶開啟中華電信國際漫遊功能時，漫遊功能將自動偵測保戶手機定位並與航班資訊進行比對，當航班延誤達到理賠時數後，將自動收到理賠簡訊，理賠金自動匯入指定帳戶，保戶不需再回傳登機證明以確認搭乘該航班。

這也是明台產險去年2月首創區塊鏈與智能合約應用、推出數位化航班延誤快速理賠通知服務，引發旅行不便險投保熱潮後，又一創新舉措。

明台產險表示，2018年燕子颱風重創日本大阪、北海道遭強震襲擊，導致許多航班取消／延誤，讓許多旅客行程大亂，旅行不便險因此登上熱搜排行榜。

該公司去年2月推出「旅遊綜合保險理賠系統」，運用區塊鏈與智能合約技術提供保戶航班延誤快速理賠通知服務，不僅獲得經濟部智慧財產局核准金融科技專利，亦成為旅客投保旅平險的首選，導入此服務一年帶動旅平險投保件數較同期成長20％。

明台產險首創運用「手機全球定位」航班延誤快速理賠服務。

中華電信客戶向明台產險投保旅行平安保險+旅遊不便險時，只要提供航班資訊、銀行帳戶及中華電信手機號碼，並勾選「同意使用定位功能」，當其所登錄的航班延誤達三小時以上，且到達目的地後開啟國際漫遊功能，不須回傳任何延誤證明或登機證明，只要漫遊功能偵測到保戶已抵達投保時登錄的地點，理賠金將會自動匯入指定的帳戶。

明台產險營運創新本部本部長飯島健司表示，不少消費者即便遭遇航班延誤，因須自行至網路平台提出理賠通知文件，深感麻煩而放棄。明台產險不斷思考應如何運用創新科技提升企業服務品質，簡化保戶進行理賠申請的手續與時間。

這次發展數位化「手機全球定位」航班延誤快速理賠服務，保戶只需要開啟既有的電信漫遊功能即可省下申請或回傳任何延誤證明或登機證明的時間，開心享受海外旅程。

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