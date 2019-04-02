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Fed釋鴿派訊號 高評級債出頭天

2019-04-02 11:20經濟日報 記者王皓正╱即時報導

美聯準會（Fed）如預期維持基準利率不變，除下調今、明年經濟展望預測外，更暗示今年將停止升息，明年亦僅剩一次的升幅，會後聲明超乎市場預期鴿派。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，美中貿易談判不確定升溫，加上英國脫歐協議恐生變之下，預期不確定因素仍將持續干擾市場，投資氛圍恐由樂觀轉為謹慎，資金將轉往防禦型的資產避險，看好高評級的債券將有較佳的表現，首推投資等級債及中國政策債。

針對Fed會後聲明，美國公債殖利率率先反應，10年債殖利率降至16個月新低2.4%，此外，考量未來一季仍有美中貿易戰不確定性、英國脫歐協議進展、歐洲地緣政治風險等市場風險，故債市將相對受到青睞。

粘瑞益認為，相對公債而言，因市場已充份反應Fed鴿派預期，故預期未來美債殖利率再下滑空間將有限；相對高收益債而言，考量未來信用風險仍高，將加大高收債的波動度，故建議避開；相較公債及高收益債，因投資等級債除具備利差優勢之外，信評相對穩定且流動性無虞，是值此市場動盪之際較佳的投資選擇。

至於中國債市方面，兩會政府報告明確提出寬貨幣、寬信用，市場評估今年人行將持續降準釋放流動性，預期將以每季一次的降準頻率進行，今年中國政策債利率仍有下滑空間，加上中國政策債具備A+主權信評，且佔銀行市場交易量比重約七成，今年4月彭博確認將中債納入旗下指數，在信評穩定及題材優勢助漲下，今年中國政策債仍有行情可期，持續看好。

粘瑞益進一步指出，鑒於今年美國經濟增速放緩，且FED升息循環已接近尾聲，強勢美元趨勢將被扭轉，資金將轉往新興市場尋求收益穩定、且波動較低的投資標的。

儘管去年底中國經濟數據下滑，人行降準置換MLF釋放寬鬆，但觀察人民幣走勢不貶反升，今年截至3月20日止，人民幣已升值2.75%，收在6.6945元兌1美元，升破6.7元的大關。

隨著1~2月社融數據觸底反彈，預期3月景氣將反應季節因素走揚，人民幣有望延續穩中偏升的趨勢，有利人民幣相關資產的表現。

粘瑞益建議，對小額投資人來說，以相關ETF來參與債券投資是更為便利的投資管道，如「富邦全球投等債（證券代號：00740B）」及「富邦A級公司債（證券代號：00746B）」皆可作為投資首選，中國債則不妨以「富邦中國政策債（股票代號：00718B）」，「富邦中政債0-1（股票代號：00745B）」進行配置更為簡便，除了可追求相對穩定的收益外，亦兼顧資產安全性，可說是投資人在資產配置中較佳的防禦型標的。

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