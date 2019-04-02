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富士達保經捐66萬給張老師基金會台北中心

2019-04-02 00:32經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

富士達保險經紀人公司1日表示，已於今年3月29日盛大舉辦「年度榮譽會」頒獎典禮暨春酒感恩晚宴，以「金牌特務」為主題，表揚於2018年表現優異的業務同仁。

其中，由台北一區部 The Way 通訊處業務協理陳威元奪得「2018年度榮譽會」會長及通訊處第一名，為去年業績表現最佳的主管；台北一區部副總經理林新鳳則在眾多區部中搶下冠軍寶座。

頒獎典禮後，富士達保經席開180桌舉辦春酒感恩晚宴，除了公司同仁外，更邀請到各保險公司高階主管、救國團貴賓、富士達保經董事長廖學茂任教的東南科技大學及朝陽科技大學貴賓參與。

廖學茂目前就讀的台大EMBA有近50位同學現身，並現場驚喜致贈「班代」獎座給董事長。

廖學茂身兼張老師基金會台北中心主任委員，於晚宴中，攜手區部主管代表富士達保經捐款66萬元給張老師基金會台北中心，由救國團翁宏文主任秘書代表救國團總團部葛主任上台接受捐款，祝福張老師基金會50周年66大順。

廖學茂表示，恭喜所有在2018年表現非常優異的同仁。富士達保經在過去十幾年的累積下，累積厚實的基礎，近幾年不僅在業績及人力上有大幅成長，更榮獲多項國家級大獎肯定。

在發展事業的同時，富士達保經秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，在廖學茂擔任張老師基金會台北中心主任委員期間，身體力行參與公益活動，並連續三年由公司捐款給張老師基金會台北中心，希望能為社會盡一份力。

富士達保經董事長廖學茂(前排左四)攜手區部主管，代表富士達保經捐款66萬元給張老...
富士達保經董事長廖學茂(前排左四)攜手區部主管，代表富士達保經捐款66萬元給張老師基金會台北中心。富士達保經/提供
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