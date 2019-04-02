富士達保經獲第19屆「金峰獎」雙料殊榮

2019-04-02 00:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



富士達保經公司1日表示，中華民國傑出企業管理人協會主辦第19屆金峰獎於今年3月29日舉行頒獎典禮，富士達保險經紀人公司榮獲大型企業組「十大傑出企業」、董事長廖學茂榮獲「十大傑出創業楷模」，勇奪雙料殊榮。

廖學茂表示，去年開始，富士達保經就持續榮獲許多知名大獎，包括：保險信望愛獎、國家品牌玉山獎、華人公益金傳獎等，今年更是獲獎連連，從年初至馬來西亞獲得的世界傑出名人榜到台灣優良商標獎。

他表示，非常感謝金峰獎評審肯定，讓富士達保經全體員工的努力再次被看見。未來，我將繼續帶領公司內外勤員工一同努力，讓富士達保經成為台灣兼具規模與品質的保險經紀人公司。

富士達保險經紀人由廖學茂集結一群優秀主管於2007年正式成立，多年來持續秉持「專業、誠信、負責任」的理念，用心經營、穩健成長，營業據點至今已遍布全台。