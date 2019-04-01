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4%高利保單不再 資金轉向固定收益或配息投資型商品

2019-04-01 22:15經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

4月開始宣告利率4%以上高利率保險商品從市場上消失！民眾要找到低風險高報酬的標的將難上加難，市場專家表示，今（1日）早聽聞4%以上外幣利變保單將絕跡後，已聽到民眾紛紛詢問打算轉投入高配息基金或是連結海外債的基金，甚至一些號稱可賺7~8%以上利率連結南非幣基金，甚至是海外連動債商品的風潮也趁勢再起。但令人憂心的是這些都是不能保證收益的理財性商品，匯率風險也不低，民眾追求高利率報酬卻沒有保險專業團隊操持背書下，投資風險大增，未來徒增金融糾紛恐怕只會增不會減。

美國今年再升息機率幾乎為零，國內低利率環境依舊，民眾買不到「類儲蓄」型保險商品，央行金管會又嚴控房地產，近年來的租金收益更是年年下滑，民眾資金要在尋求保證4%以上收益的商品是難上加難！民眾若還想要追求高收益，只能自己承擔賠錢的危機投入較高風險的投資型金融商品，例如基金或是股票。連過去頻生消費糾紛較多的連動債、南非幣衍生性商品也傳出將趁勢再起，頗令市場憂心。

民眾買不到4%以上的外幣利變保單，以為買投資型保單可以賺到高收益，不過理財專家則提醒，投資型保單的風險需要自負，尤其跟金融市場或債券市場連結，賠錢的風險亦不低，並不是保證收益的商品。而海外連結債券基金的保單，訴求三到六年到期後可領回包含債息在內的基金淨資產，同樣也有匯率與投資風險，且投資標的主要是新興市場債， 同樣有債務違約風險，還要計算手續費與保單成本，同樣不能保證收益，並不見得適合保守或是退休人士。

民眾未來想要有高收益，恐怕自己就得先充實金融知識，與加強投資能力並勤做功課隨時留意國際金融變化才行了。

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