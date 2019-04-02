綠能、華映 吃掉公股行庫逾23億

2019-04-02 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭鴻達 ／台北報導



財長表示，台銀今年初因華映事件，提列近卅億元備抵呆帳；圖為華映公司大樓。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大同集團財務危機不斷，旗下的綠能、華映接連宣布每股淨值轉負，最快於五月下市。財政部長蘇建榮昨天答詢立委表示，公股銀行因華映案損失十六億元、綠能則為七億元，合計廿三億元。蘇建榮指出，台銀今年初因華映事件，提列近卅億元備抵呆帳。

大同集團接連傳出財務危機，蘇建榮昨天出席立法院財政委員會，國民黨立委林德福質詢指出，受中美貿易戰影響，廠商觀望導致需求疲弱，目前光電產業市況，如華映、綠能等公司紛紛傳出要下市停產，近期都有骨牌效應，公股行庫損失多少？

蘇建榮說，根據公股行庫盤點，華映仍有七成的抵押品，因此公股行庫在華映案損失約十六億元，加上綠能的七億多元，合計超過廿三億元。

民進黨立委吳秉叡針對公股銀行提列備抵呆帳議題，詢問二○一八年累積多少？是否與大同集團財務危機有關？蘇建榮回答，二○一八年台銀備抵呆帳金額累積逾七十三億元，加上今年的華映事件，因此又提列將近卅億元，據他了解，台銀如此做主要是希望覆蓋率能提高。

以台銀為首的華映聯貸案，共有七家公股銀行與華映往來，授信餘額共為六十八點○七億元，其中聯貸占五十一點三億元；而綠能部分，則為自貸九點三四億元，兩家公司共計七十七點四一億元。