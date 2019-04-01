大同集團連環爆 台銀備抵呆帳上升

2019-04-01 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



大同集團財務危機不斷，旗下的綠能、華映接連宣布每股淨值轉負，最快於5月下市。財政部長蘇建榮今（1）日答詢立委表示，公股銀行因華映案損失新台幣16億元、綠能則為7億元，合計達23億元。蘇建榮指出，台銀今年初因華映事件，提列近30億元備抵呆帳。

大同集團接連傳出財務危機，蘇建榮今出席立法院財政委員會，國民黨立委林德福詢問指出，受美中貿易戰影響，廠商觀望，導致需求疲弱，目前光電產業市況，如華映、綠能等紛傳出要下市停產，近期都有骨牌效應，公股行庫損失多少？

蘇建榮答詢，根據公股行庫盤點，華映仍有七成的抵押品，因此公股行庫在華映案損失約16億元，加上綠能的7億多元，合計共超過23億元。

民進黨立委吳秉叡針對公股銀行提列備抵呆帳議題，詢問2018年累積多少？是否與大同集團財務危機有關？

蘇建榮回答，2018年台銀備抵呆帳金額累積逾73億元，加上今年的華映事件，因此又提列將近30億元，據他了解，台銀如此做主要是希望覆蓋率能提高。

蘇建榮也表示，台銀今日上午召開審計委員會，他已要求銀行、公股代表懇切說明提列情況，審計委員會結束後，會進一步了解細節；台銀董事長呂桔誠表示，為提升台銀資產品質，近期才會提列呆帳。

以台銀為首的華映聯貸案，共有七家公股銀行與華映往來，授信餘額共為68.07億元，其中聯貸佔51.3億元，而綠能部分，則為自貸9.34億元，兩家公司共計有77.41億元。