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華映危機滾雪球 銀行緊縮大同集團授信

2019-04-01 20:29經濟日報 記者陳美君╱即時報導

華映債務危機擴及大同集團，部分債權銀行已經提前採取行動，甚至對大同集團緊縮授信，包括聯貸銀行要求大同集團增提擔保品，以加強債權保障，有些銀行則是下令自貸額度停止動用，或限縮大同集團的動用額度，避免未來的潛在損失擴大。

據了解，台銀、兆豐銀與台新銀行在2016年底共同主辦大同集團252億元的聯貸案，聯貸銀行在今年1月已經提前採取動作，要求大同集團增提擔保品，將擔保比率提高至近八成。

債權銀行主管透露，大同集團聯貸案預計在今年下半年開始還款，當初共有16家銀行參與，其中最大債權銀行台銀債權約40億元，兆豐銀與台新銀約30億元、彰銀25億元、華銀與土銀約20億元、合庫銀15億元、台企銀、安泰銀各約12億元。

另外七家銀行，聯貸金額在10億元以下，包括台北富邦銀行10億元，農業金庫、永豐銀行、第一銀行各8億元，王道銀行、陽信銀行與遠東銀行各5億元。

華映財務危機持續擴大，聯貸主辦銀行台銀近期將召開債權銀行會議，針對中國大陸華映科技「追債」，並要華映與大同負起清償責任一事，要求大同集團出面「說清楚、講明白」，同時也要大同集團交代，華映未來該如何營運、償還銀行的債務。

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