獨董質疑備呆提太多 台銀總座：晴天存糧 雨天才能撐傘

2019-04-01 20:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



針對台灣金控獨董陳錦稷質疑台銀提列大量備抵呆帳，台銀總經理邱月琴今（1）日解釋，已充分與陳錦稷溝通，針對獨董提出的意見，內部也會虛心檢討；但邱月琴強調，台銀為放款市占第一的龍頭銀行，覆蓋率僅排名公股第四，未來仍有必要持續「晴天存糧」、提升風險承擔能力，才有足夠能力在「雨天撐傘」。

台灣金兼台銀董事長呂桔誠今日指出，台銀多提準備，是為了改善資產品質，且會持續下去；邱月琴也強調，內部提高備抵呆帳準備，主要是受華映授信案影響，加上為了提高風險承受能力，才會採取的必要措施。

邱月琴今日表示，台銀去年稅前盈餘114億元，增提呆帳準備是為了因應未來的風險，而這些內容已和陳錦稷獨董解釋，「台銀目前覆蓋率在公股僅排名第四，低於兆豐、土銀和華銀，身為銀行的經營者，在盈餘與風險因應能力之間必須取得平衡，這是我們的職責，只要有能力、獲利足夠，就會儘量累積「存糧」，以備未來所需。

台銀去年逾放比為0.21%、覆蓋率715.21%，而近年提列備抵呆帳的基礎，包括去年度實施國際財務報導準則第9號公報(IFRS9)，呆帳提列原則由以往已發生損失才提列，改採預期信用損失減損模式評估，當預期未來經營環境惡化時，如中美貿易衝突、景氣下修等經濟狀況，台銀須先增提準備，以因應未來的不確定性。

台銀今日上午召開臨時審計委員會，會議結束後，陳錦稷再度在臉書貼文表示，「2018年台灣金控合併財務報告順利出審計委員會，也獲得董事會通過，將於期限內公告！」

至於獨董關心備抵呆帳的存提、影響財報邊際的內部控制程序等，確保財報不會有舞弊或錯誤的情事，而備抵呆帳的相關問題「獲得一部分釐清」，一部分將檢討精進作法，會再委託非簽證會計師深入查核。

陳錦稷強調，「很高興公司治理程序，能順利完成」，也謝謝會計師與基層員工不眠不休加班，才有辦法在五天內密集的釐清爭議點。