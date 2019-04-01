影／純網銀來襲！傳統銀行怎麼應對？

2019-04-01 19:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



純網銀來襲！6月金管會就要發出2張純網銀執照，希望替金融業帶來鯰魚效應，純網銀少了實體分行的經營成本，加上社群軟體或電信業的優勢，勢必衝擊現有傳統銀行業，這些傳統銀行會怎麼應對呢？