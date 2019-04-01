壽險業4月全面降息！宣告利率4字頭恐消失

2019-04-01 18:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



在金管會緊盯高利保單下，保險龍頭國泰金總經理李長庚上周法說會表達宣告利率一定會降！4月各家壽險宣告利率今日下午紛紛出爐，包括富邦人壽4月一共調降逾50張保單，國泰人壽也下調39張保單，降幅在2~35個基本點左右，4%以上的外幣保單幾乎全面調降，紛紛降至4字頭之下，未來4~4.03％高宣告利率利變保單將從市場消失。

在金管會緊迫盯人下，中壽3月開始已率先調降宣告利率，其他壽險公司原本還在觀望其他業者作法，怕宣告利率太低影響競爭力，不過4月第一個交易日，一早富邦人壽率先公告大幅度調整50張保單，且美元保單都降至3.65%。最大降幅32個基本點（1BP等於0.01％），新台幣降到2.7％以下，最大降幅26BP，澳幣也降到3.65％以下，降15BP，人民幣利變保單則是降到3.1％，只降1BP。

隨後友邦人壽、國泰人壽也跟進調降，國壽同樣一舉調整高達39張保單，最高宣告利率由4%以上降至3.65%，其他壽險業隨後也陸續公告調降，台灣人壽也調整現售利變保單的宣告利率至最高3.7%左右。目前新光人壽與全球人壽還有4字頭以上的高利保單，尚未公布。

據了解，4月絕大多數壽險公司的美元利變保單大多數會降到3.65~3.73％之間，之前4字頭的高利保單4~4.03％將從市場上消失；新台幣保單則多數降到2.58~2.73％之間，也是從2.9~2.98％降下來。至於網路投保的新台幣利變年金，多數會宣告2.66~2.7％以上。

由於壽險業海外投資愈來愈多，避險成本居高不下，但對外招攬外幣保單的宣告利率動輒在3.8~4%以上，引發金管會留意風險，因此農曆年假後金管會邀請南山、台灣、中國、全球、遠雄及宏利人壽「喝咖啡」，了解宣告利率的情況及考量，3月26日再發函要求各家法遵人員，交出躉繳高利率保單宣告利率決策過程及相關會議紀錄等等。金管會主委顧立雄更多次對外表示，壽險業賣保單宣告利率「不能亂喊價」，若要賣高利率保單，必須要有對應的計畫，像是大股東要拿錢出來增資或是其他動作，才符合壽險業的穩健經營原則。龍頭國壽亦在法說會後承諾一定會降後，各業者才紛紛跟進調降。