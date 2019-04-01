增提備抵呆帳遭獨董質疑 台銀：為厚植實力

2019-04-01 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台灣銀行在14個月內大舉提列103億元備抵呆帳，引發台灣金控獨立董事陳錦稷在臉書質疑「台銀的備抵呆帳大有問題」，質問「台銀授信品質為何在短期內大幅惡化」？財政部長蘇建榮今（1）日上午表示，台銀上午10點舉行臨時審計委員會，針對此事進行了解；下午台銀發出聲明表示，自2018年初至今增提近百億元備抵呆帳，係為厚植實力，穩健經營，以提升風險承擔能力，台灣銀行資產品質一向良好，2018年逾放比為0.21%及覆蓋率為715.21%。

台銀近年提列備抵呆帳的基礎如下：一、2018年度實施國際財務報導準則第9號公報(IFRS9)，呆帳提列原則由以往已發生損失才提列，改採預期信用損失減損模式評估，當預期未來經營環境惡化時，如中美貿易衝突、景氣下修等經濟狀況，台灣銀行先增提準備，以因應未來之不確定性。

二、金管會「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」及2013年1月7日發布之「加強本國銀行授信風險管理措施」，均規範或鼓勵銀行應儲備因應未來景氣反轉之能量，台灣銀行增提備抵呆帳，提升備抵呆帳覆蓋率係應現行國際金融監理趨勢所需。

三、台灣銀行為國內龍頭銀行，放款市占率排名第一，但備抵呆帳覆蓋率為公股銀行中段班，雖同業提列備抵呆帳情形高低不一，各有經營考量，惟台灣銀行仍有必要持續提升風險承擔能力，俾達成銀行整體經營目標。

台灣銀行表示，綜合以上，基於穩健原則，衡酌全球整體經濟狀況、產業前景及個案減損情形等因素增提備抵呆帳，厚植實力。