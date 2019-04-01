不只轉帳小確幸 台銀連這個手續費也不收了

2019-04-01 17:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



金融小確幸來了，今（1）日起跨行轉帳500元以下，每天有一次免手續費優惠，台灣銀行不只如此，還有隱藏版小確幸，今天起台銀將不再收取金融卡解鎖手續費50元。

台灣銀行表示，自2019年4月1日調整台銀晶片金融卡服務約定書，本次業務調整內容如下：

1.自2019年4月1日起，使用本行晶片金融卡於自動櫃員機跨行轉帳，轉帳金額新台幣（以下同）500 元（含）以下，免收手續費，惟每一帳戶每日限享一次免手續費優惠，超過每日轉帳優惠次數，或轉帳金額超過500元且為1000元（含）以下，每筆收取手續費10元，其餘情形則維持原收費每筆15元。

2.自2019年4月1日起，本行將不再收取金融卡解鎖手續費（50元）。

當晶片金融卡密碼連續輸入三次錯誤或超過次數限制即會被鎖卡，以防範他人不法竊取，保障簽章密碼的安全。通常被鎖的卡片，持卡人可攜帶卡片、本人之身分資料及印章，親至往來金融機構申請卡片密碼解鎖並重設密碼，解鎖流程則依各金融機構規定辦理。

部分銀行金融卡解鎖已經不收取手續費，例如台灣企銀，但仍有部分銀行收取，例如兆豐銀行晶片密碼重設手續費每次50元，合作金庫銀行卡片解鎖或重設密碼每次為50元。