私校退撫儲金投資績效 再獲國際肯定

2019-04-01 17:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



私校退撫儲金管理會所管理的私校退撫儲金，投資績效獲國際肯定，今年榮獲亞洲資產管理雜誌「最佳退休金計劃管理者獎」，頒獎典禮日前在香港舉行。

私校退撫儲金自2013年3月1日起至今年3月28日止，各投資組合今年以來報酬率為保守型4.16％、穩健型8.52％、積極型10.89％，且累積收益率為保守型11.37％、穩健型36.52％、積極型34.97％。

私校退撫儲金管理會在董事長劉維琪領導，及教育部私校儲金監理會監督協助，投資顧問群益投信、信託銀行中信等多方共同努力下，創造佳績，屢獲海內外頒獎肯定。

私校退撫儲金已連續得獎包含：亞洲資產管理雜誌2015年、2018年及2019年臺灣區最佳新退休基金獎項、最佳退休金計畫管理者獎項及財資雜誌2018年最佳退休基金獎項。

私校退撫儲金管理會表示，自2010年成立以來，即致力於照護私立學校教職員退撫權益與福利，秉持公開化、透明化、制度化等原則，持續提供優質的服務予私校教職員，全數資產交由信託銀行收支保管，廣泛結合民間資源，提高儲金各項運用效率，全國首創退休金投資自選平台，設定有保守、穩健、積極及人生週期等四種不同獲利風險程度之投資標的組合，教職員可以依據個人的理財知識、風險偏好及生涯階段等不同情況，選擇適合自己的投資組合，並設有最低保障收益機制，如選擇保守型投資組合之運用收益，低於當地銀行2年期定期存款利率時，將由國庫補足。

此外，近期金管會也參考私校退撫儲金的成功經驗，擬由民間業者組成「勞退自選實驗平台」，規劃於今年7月上路，鼓勵大眾參與退休金投資自選實驗。