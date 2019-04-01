新台幣升2.4分 收30.801元

相關新聞
新規定上路 車險按日退費有利保戶2019-04-01 14:39
安聯人壽豐收得利系列 永豐銀行獨賣2019-04-01 14:34
農民失農保資格 農職保也沒了2019-04-01 14:18
每月僅自付15元 農民職災喪葬給付30.6萬2019-04-01 13:38
父母規畫兒童保單 三階段完善保障2019-04-01 12:28
華孚昆山廠爆炸 估影響單月營收1.2億至1.5億2019-04-01 12:25
小確幸來了！ 跨行轉帳今起500元以下每天一次免費2019-04-01 12:12
彰銀回扣案 財政部：已處分相關人員、獎勵吹哨人2019-04-01 12:09
彰銀東莞分行收回扣 財長：有人離職、吹哨者受獎勵2019-04-01 11:12
跟著壽險大哥穩穩賺！這種投資定存、小資族最愛2019-04-01 11:00
注意！ 買車險多項新規定今起上路2019-04-01 10:11
外匯市場中該如何投資美金？2019-04-01 08:59
別讓董事太混！薪酬看績效評鑑2019-04-01 00:28
抓肥貓修法…上市櫃董監薪酬 擬擴大揭露範圍2019-04-01 00:25
抓肥貓 董監酬勞擬擴大揭露2019-04-01 00:24
薪酬委員會獨董過半 明年起擴及興櫃公司2019-04-01 00:23
薪酬合理化 董事會要做自我評鑑2019-04-01 00:23
信保夥伴獎 七銀行獲殊榮2019-04-01 00:05
富邦音樂盛會 世紀級饗宴2019-03-31 23:58
證券型代幣募資架構 成形2019-03-31 23:06
櫻花季效應 日圓換匯搶搶滾2019-03-31 23:05
沙盒快一年 三案過關2019-03-31 23:05
外幣ATM…中信最多台2019-03-31 23:03
非上班時間換匯…激增2019-03-31 23:02
沙盒實驗核准3件 顧立雄：創新與風險預防並重2019-03-31 12:52
金融科技帶來變革 顧立雄：三作法做好準備2019-03-31 11:50
台灣保險業為何選擇投資海外？2019-03-28 11:32
富櫃200指數／業者：市場更多元 樂觀其成2019-03-28 02:22
富櫃200指數／學者：被動型商品 全球主流2019-03-28 02:22
富櫃200指數 投資新標竿2019-03-28 02:22
中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見2019-03-25 20:48
熱門文章
壽險太集中？49%債券ETF受益人破百2019-03-31 21:58
誠美材改選 群創卡位2019-03-31 23:29
群創回歸誠美材 著眼料源2019-03-31 23:31
小確幸掰掰？2千元網購免稅 研議取消2019-03-31 23:19
罷工究責！華航董座何煖軒將下台 總經理謝世謙接任2019-04-01 14:48
跟著壽險大哥穩穩賺！這種投資定存、小資族最愛2019-04-01 11:00
何下謝上 華航董座傳由總經理謝世謙接任2019-04-01 14:40
誠美材短線搭轎客 留意變數2019-03-31 23:29
注意！ 買車險多項新規定今起上路2019-04-01 10:11
裕隆集團守護經營權 將徵求委託書2019-03-31 23:29
春天的新葉 台積接單逐季向上2019-03-31 23:33
郭台銘是2020熱門人選？鴻海市值重返股后2019-04-01 12:48
抓肥貓 董監酬勞擬擴大揭露2019-04-01 00:24
櫻花季效應 日圓換匯搶搶滾2019-03-31 23:05
華孚大陸子公司大火 估計影響4月營收40%~50%2019-03-31 18:35
雙薪123萬元家庭報稅 這種狀況下免稅2019-04-01 11:50
小確幸來了！ 跨行轉帳今起500元以下每天一次免費2019-04-01 12:12
5月報稅大利多 小資族可省稅5100元、三代同堂省更多2019-04-01 15:49
去年第4季獲利攀高 鴻海大漲8.9%市值續破兆2019-04-01 09:46
燦坤新任總經理李佳峰 來自小米台灣2019-04-01 09:14
名家觀點／鯰魚效應？ 兩張不夠！2019-04-01 00:34
半導體鏈 下半年回溫2019-03-31 23:29
郭台銘貼出與川普合照 強調徵求有抱負的新血加入2019-04-01 10:30
哥來上班了 林之晨任職台灣大秀網紅實力2019-04-01 10:36
逸達腫瘤新藥 啟動全球授權2019-04-01 05:58
華映綠能將下市 財長：公股銀行損失23億元2019-04-01 13:03
彩券中獎逾2千課稅2成 財長：3個月內研議2019-04-01 14:06
房屋租賃終止 須向稅局報備2019-03-31 22:30
彰銀東莞回扣案 財長三點說明2019-04-01 10:19
美時打國際盃 對手變牽手2019-04-01 05:58
董事會一天一家慢慢開…嚴陳莉蓮 要了解各事業運作2019-03-31 23:25
逸達研擬分割公司 引進新夥伴2019-03-31 23:31
華映、綠能將下市 財長：公股行庫損失23億元2019-04-01 15:18
謝志堅專訪／陽明致勝三招 力拚轉骨2019-04-01 00:36
夾娃娃機將被查稅 場主：影響有限願繳稅2019-03-31 21:58
農委會要求高市府報告訂單明細 陳吉仲：否則很難落實2019-04-01 10:08
公司治理評量 13家創佳績2019-04-01 00:03
夾娃娃機、醫美 今起大查稅2019-03-31 22:29
資金匯回租稅優惠 綠委加碼2019-04-01 00:31
夾娃娃機、露營場 要查稅了2019-03-31 23:25
留言