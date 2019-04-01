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台灣Pay前進大甲鎮瀾宮 捐香油錢等只要 「嗶」一聲

2019-04-01 16:06經濟日報 記者陳美君╱即時報導

迎接即將到來的大甲媽祖遶境進香，土地銀行攜手大甲鎮瀾宮，促成首間宮廟使用「台灣Pay」，民眾即日起到大甲鎮瀾宮可以使用「台灣Pay」（含土銀行動Pay）捐贈香油錢、購買金紙及紀念品，省去攜帶鈔票及零錢，以及排隊找錢的時間。

大甲媽祖遶境，每年參與人潮超過百萬人，更曾被Discovery頻道列為世界三大宗教盛事之一，公股行庫及財金公司為支持今年度大甲媽祖遶境進香活動，舉辦「台灣保庇 Pay行動支付活動」，遶境期間民眾跟著台灣Pay隨行花車，使用「台灣Pay」（含土銀行動Pay）掃描花車上「台灣Pay 」QR Code支付1元，即可獲得原價100元的鎮瀾宮過火平安招財錢母吊飾（每日限量100份）。民眾可以事先啟用「台灣Pay」（或土銀行動Pay），遶境時體驗「台灣Pay嗶一元 錢母帶著走」。

為配合政策擴大行動支付普及率，土地銀行持續推展台灣Pay QR Code共通支付標準，致力擴增民眾使用場景，提供民眾多元的支付環境。目前「台灣Pay」已有7-ELEVEN、全家便利商店、OK便利商店、萊爾富便利超商、台灣菸酒公司、金石堂、台北101、日藥本舖等數萬個商家可以消費使用，消費完成也可以選擇直接存入雲端發票，不需另外列印紙本發票，一起節能減碳為環保盡一份心力。

「台灣Pay」（含土銀行動Pay）用來消費之外，也可以用來繳費稅及轉帳，像是繳納稅捐、水費、電費、健保費等公用事業費和信用卡帳單、學雜費等各式生活帳單，並可參加各類不定期舉辦的活動，獲得回饋金及豐富贈品，今(108)年底前跨行轉帳更享不限次數免手續費優惠。

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