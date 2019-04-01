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華航罷工後人事檢討 董座何煖軒下台傳由謝世謙接任

安聯人壽豐收得利系列 永豐銀行獨賣

2019-04-01 14:34經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

安聯人壽1日表示，美中貿易戰硝煙下，投資人如何避險？如何持盈保泰？尋求專業資產管理才是王道。永豐銀行獨賣的「安聯人壽豐收得利系列商品」，連結委託聯博投信代操的全權委託帳戶，去年9月上市以來績效良好，本(4)月將再次聚焦銷售。

安聯人壽表示，該系列商品包含「安聯人壽豐收得利變額萬能壽險/安聯人壽豐收得利外幣變額萬能壽險」及「安聯人壽豐收得利變額年金保險/安聯人壽豐收得利外幣變額年金保險」，所連結之全權委託帳戶採「三階式」月資產撥回機制，依照基準日帳戶淨值表現提供不同資產撥回金額，讓保戶資金規劃更便利。

原訂3月底舉行的川習會延期，期望世界貿易迅速重回軌道仍充滿變數，國際股市仍有許多雜音，使得投資理財難度增加，一般民眾該如何選擇標的並掌握最佳進出場時機？

安聯人壽總經理林順才表示，投資型保單的優點在於透明、彈性且能規劃符合效益之人身保障方式，加上現在投資人愈來愈重視風險管理，有專業團隊代操管理、又能結合保障與財務規劃的投資型保險商品，在各種財務規劃工具中逐漸脫穎而出。

安聯人壽銀行保險部資深副總楊承清也指出，安聯人壽豐收得利系列商品連結的「安聯人壽委託聯博投信投資帳戶－豐收得利(月撥回資產)」，委由全台第一大投資型保單全權委託帳戶之投資管理公司聯博投信專業團隊操作，帳戶涵蓋低波動股票、房貸證券、成熟與新興市場股債子基金及ETF等多項標的。

該帳戶結合聯博集團獨有的DAA動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，期能追求收益也平衡風險，透過基本面與量化研究，進行風險與報酬評估，減少極端風險的產生，因應市況進行動態資產配置，以追求長期穩健表現。

為符合大多數保戶對資產撥回的需求，「安聯人壽委託聯博投信投資帳戶－豐收得利(月撥回資產)」也提供月撥回機制，並將其加以改良，更符合保戶需求，採「三階式月資產撥回」設計，依單位淨資產價值(NAV)高低，設定不同的資產撥回金額，讓保戶資金運用更靈活。

該系列保單，最低投保金額新台幣30萬元(或等值外幣)，即可獲得專業投資團隊的服務，壽險投保年齡最高可至80歲，讓廣泛年齡層顧客的保障及資產配置需求獲得滿足。

安聯人壽總經理林順才。記者陳怡慈／攝影
安聯人壽總經理林順才。記者陳怡慈／攝影
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