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父母規畫兒童保單 三階段完善保障

2019-04-01 12:28經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

內政部統計註107年度國內粗出生率僅剩7.7%，近年來每年出生人數約20萬左右。受到台灣少子化影響，每個小孩都是父母的心頭寶，小孩萬一有任何閃失，父母總是心疼至極，也因此，許多父母在孩子呱呱落地後總會積極幫孩子規畫醫療保障，希望透過保單轉嫁風險，讓小孩享有更好的醫療品質。全球人壽建議，父母規畫兒童保單重點，可透過3階段逐步建構更趨完善的醫療保障

新生兒時期，住院日額型醫療險及實支實付型醫療險不可少。新生寶貝們可能因為抵抗力較弱，容易受到外在環境的感染，較為嚴重時可能需要住院診療；父母也可能需要請假照料。因此，提供填補自費費用支出的實支實付型醫療險，以及作為填補請假時期收入短少的住院日額型醫療險，是家中寶貝們不可或缺的醫療防護傘。

小學時期，傷害險及傷害醫療險要補強。就讀小學的小孩，相對活潑好動，父母則可幫小孩加強傷害險與傷害醫療險的保障。以傷害醫療險為例，可以填補因意外導致受傷就醫，而產生的門診或住院時的診療費用。

中學、大學時期，建議投保癌症險、重大疾病險、重大傷病險。由於罹癌年齡也有愈來愈年輕的現象，這3類保單可幫年紀漸長的孩子，減輕罹患重疾後的醫療費用支出，也減輕父母的負擔。如家中有就學中的孩童，家長們也千萬別忘了檢視學校是否還有幫學生投保學生保險，其中醫療給付也包含住院保險金、傷害門診與重大燒燙傷及須重建手術費理賠，也不無小補。全球人壽也提醒父母，在小孩經濟獨立自主前，其最大的經濟依靠還是自己，千萬別忘了檢視自己的保障是否足夠。

台灣少子化每個小孩都是父母的心頭寶，在兒童節之際，補齊保障才是送給孩子最珍貴的兒...
台灣少子化每個小孩都是父母的心頭寶，在兒童節之際，補齊保障才是送給孩子最珍貴的兒童節禮物。對於新生寶貝的保險規劃，全球人壽建議住院日額型醫療險及實支實付型醫療險不可少。／全球人壽提供。
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