父母規畫兒童保單 三階段完善保障

2019-04-01 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



內政部統計註107年度國內粗出生率僅剩7.7%，近年來每年出生人數約20萬左右。受到台灣少子化影響，每個小孩都是父母的心頭寶，小孩萬一有任何閃失，父母總是心疼至極，也因此，許多父母在孩子呱呱落地後總會積極幫孩子規畫醫療保障，希望透過保單轉嫁風險，讓小孩享有更好的醫療品質。全球人壽建議，父母規畫兒童保單重點，可透過3階段逐步建構更趨完善的醫療保障

新生兒時期，住院日額型醫療險及實支實付型醫療險不可少。新生寶貝們可能因為抵抗力較弱，容易受到外在環境的感染，較為嚴重時可能需要住院診療；父母也可能需要請假照料。因此，提供填補自費費用支出的實支實付型醫療險，以及作為填補請假時期收入短少的住院日額型醫療險，是家中寶貝們不可或缺的醫療防護傘。

小學時期，傷害險及傷害醫療險要補強。就讀小學的小孩，相對活潑好動，父母則可幫小孩加強傷害險與傷害醫療險的保障。以傷害醫療險為例，可以填補因意外導致受傷就醫，而產生的門診或住院時的診療費用。