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小確幸來了！ 跨行轉帳今起500元以下每天一次免費

2019-04-01 12:12經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

銀行ATM、網路銀行跨行轉帳手續費調降4月1日起正式上路，今天起，銀行客戶不論是用ATM或網銀，跨行轉帳500元以下，每天第一次轉帳交易免手續費，轉帳金額501元到1000元，手續費則從元本15元降到10元。

過去跨行轉帳不論金額多少，銀行一律收取手續費15元，在網路時代，線上購物興盛，加上網路銀行發達，線上轉帳比率提升，多位立委為轉帳族請命，建議應適度調降轉帳手續費，獲得中央銀行與金管會認同，協調財金公司與銀行調降，獲得正面回應。

從今天開始所有銀行的ATM、網路銀行，小額跨行轉帳手續費都調降，轉帳手續費分為三個級距，500元以下每天可免收一次手續費，第二筆起每筆10元，不限次數；501至1000元每筆手續費降為10元，不限次數；1001元以上仍維持現行每筆15元。各銀行如有更優惠方案也可以實施。

以上海商銀來說，小額跨行轉帳交易手續費優惠限個人帳戶間小額轉帳（P2P轉帳）；個人帳戶與企業帳戶間小額轉帳（P2B轉帳）優惠期間自2019年4月1日至2021年3月31日，屆期後將不予優惠；適用範圍包括實體ATM、網路ATM、網路銀行、行動網銀、語音轉帳、雲支付轉帳及一路通小額轉帳。

今天起，銀行客戶不論是用ATM或網銀，跨行轉帳500元以下，每天第一次轉帳交易免...
今天起，銀行客戶不論是用ATM或網銀，跨行轉帳500元以下，每天第一次轉帳交易免手續費，轉帳金額501元到1000元，手續費則從元本15元降到10元。 圖／聯合報系資料照片
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