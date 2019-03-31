壽險太集中？49%債券ETF受益人破百

2019-03-31 21:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



壽險集中投資債券ETF引發高度關切，市場甚至傳出法人「包檔」買下單一基金，不過投信投顧公會統計，現行發行核備的51檔債券ETF中，計有25檔、近半的受益人破百人，反映投信公司已開始關注並推動受益人分散化。

以百人為門檻，至今年2月底，受益人數達百人的債券ETF占全體債券ETF比例為49%，整體163檔ETF，則有115檔受益人達百人、比例約70%。

債券ETF由於壽險大量投資，近來受到廣泛討論，主管機關為此並祭出限制單一法人持有比重須降至30%，引發業界震撼，不過究竟實際投資狀況如何？從投信投顧公會統計可窺見端倪。

據公會統計，債券ETF自2017年發行以來，早期部分產品確實因推廣有限等，出現集中投資，然而隨時間發展，愈來愈多投信推廣，促使投資人趨於分散。

包括最早發行的元大美債20年，問市的前半年受益人約400人，目前已擴增六倍、超過2,400人，富邦美債、國泰投資級債系列及元大AAA至A公司債等，受益人也有460至1,400人不等，再次如台新JPM新興債、群益15年IG電信債、群益10年IG金融債等，也有200至400人。

上述資源較多的大投信，如元大、富邦、國泰等，挾本身或集團利基，投入相對多；假設再以各投信債券ETF進行累計，亦以元大、國泰、富邦排前三，總受益人各3,954人、3,139人、2,638人，再次為群益、台新、中信等介於百人至700人。

至於最低受益人的債券ETF至少3人，低於10人者共15檔，比例約29%。

業者分析，從整體投資狀況，可見集中情形未如想像嚴重，預料新規範進一步加速分散趨勢。