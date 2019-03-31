親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

共機踰越台海中線 總統府譴責：公然破壞兩岸現狀

壽險太集中？49%債券ETF受益人破百

2019-03-31 21:58經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

壽險集中投資債券ETF引發高度關切，市場甚至傳出法人「包檔」買下單一基金，不過投信投顧公會統計，現行發行核備的51檔債券ETF中，計有25檔、近半的受益人破百人，反映投信公司已開始關注並推動受益人分散化。

以百人為門檻，至今年2月底，受益人數達百人的債券ETF占全體債券ETF比例為49%，整體163檔ETF，則有115檔受益人達百人、比例約70%。

債券ETF由於壽險大量投資，近來受到廣泛討論，主管機關為此並祭出限制單一法人持有比重須降至30%，引發業界震撼，不過究竟實際投資狀況如何？從投信投顧公會統計可窺見端倪。

據公會統計，債券ETF自2017年發行以來，早期部分產品確實因推廣有限等，出現集中投資，然而隨時間發展，愈來愈多投信推廣，促使投資人趨於分散。

包括最早發行的元大美債20年，問市的前半年受益人約400人，目前已擴增六倍、超過2,400人，富邦美債、國泰投資級債系列及元大AAA至A公司債等，受益人也有460至1,400人不等，再次如台新JPM新興債、群益15年IG電信債、群益10年IG金融債等，也有200至400人。

上述資源較多的大投信，如元大、富邦、國泰等，挾本身或集團利基，投入相對多；假設再以各投信債券ETF進行累計，亦以元大、國泰、富邦排前三，總受益人各3,954人、3,139人、2,638人，再次為群益、台新、中信等介於百人至700人。

至於最低受益人的債券ETF至少3人，低於10人者共15檔，比例約29%。

業者分析，從整體投資狀況，可見集中情形未如想像嚴重，預料新規範進一步加速分散趨勢。

主管機關也對此說明，債券ETF集中投資確為少數情況，不過考量健全發展，管理上有一定程度的強化需要；另方面，為促使債券ETF更便利投資，據了解主管機關正同步研議設立指數門檻，如未來新指數須具備代表性、廣泛性等，以利各類投資人布局。

受益人數排行十大的債券ETF
受益人數排行十大的債券ETF
分享

ETF債券

相關新聞

金融科技帶來變革 顧立雄：三作法做好準備

2019-03-31 11:50

穩健型定存族 你該認識債券ETF

2019-03-31 09:37

壽險狂掃債券ETF 今年規模暴增逾5成

2019-03-31 09:13

全年投資型保單保費收入 安聯人壽：將止跌回溫

2019-03-31 06:21

台銀大提備抵呆帳 獨董質疑

2019-03-30 23:55

防洗錢評鑑 法部有信心

2019-03-30 23:55

反洗錢評鑑 台灣「有把握不被制裁」

2019-03-30 23:46

匯市最前線／台幣估30.5~31元震盪

2019-03-30 23:17

提列百億備抵呆帳 台銀：提高承擔風險能力

2019-03-30 19:38

永豐金何壽川解職案 金管會二度提出處分

2019-03-29 00:13

一銀優貸 挺台商回台投資

2019-03-29 00:13

台灣Pay 嗶進小七

2019-03-29 00:13

電支轉帳儲值金額 雙高

2019-03-29 00:13

中信銀 獲美存保肯定

2019-03-29 00:13

元大證總座 傳黃維誠升任

2019-03-29 00:13

新壽報喜 不動產身價大增逾710億

2019-03-29 00:13

李紀珠：推廣保障商品 給誘因

2019-03-29 00:13

LINE Bank 推機器人理財

2019-03-28 23:21

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:32

富櫃200指數／業者：市場更多元 樂觀其成

2019-03-28 02:22

富櫃200指數／學者：被動型商品 全球主流

2019-03-28 02:22

富櫃200指數 投資新標竿

2019-03-28 02:22

中資疑雲卡雙子星案 經部：3部會尚未回覆意見

2019-03-25 20:48
看更多

熱門文章

穩健型定存族 你該認識債券ETF

2019-03-31 09:37

台塑化攜日商建廠 Q2試車

2019-03-31 00:00

產地洗成MIT 兩產業被盯上

2019-03-31 00:09

蘋果取消AirPower 台廠鏈空歡喜一場

2019-03-31 00:04

全年投資型保單保費收入 安聯人壽：將止跌回溫

2019-03-31 06:21

理科太太註冊12類商標 最快5個月核准

2019-03-31 10:40

營業稅大查稅4月1日啟動 娃娃機首度列入

2019-03-31 16:39

光學指紋辨識廠 衝出貨

2019-03-31 00:04

研發觸礁 蘋果無線充電板喊卡

2019-03-31 00:04

國貿局示警：透過台灣「洗產地」 恐涉詐欺美國

2019-03-31 01:15

中國華映告大同 跨海追債88億元

2019-03-31 00:02

華孚大陸子公司大火 估計影響4月營收40%~50%

2019-03-31 18:35

美債殖利率倒掛 預告景氣衰退？

2019-03-30 23:55

「貿易障礙」點名台灣 美再關切我豬牛議題

2019-03-31 01:01

大改革讓Sony虧轉盈　會長平井一夫6月退休

2019-03-31 14:52

壽險狂掃債券ETF 今年規模暴增逾5成

2019-03-31 09:13

「永不放棄」 高璐華 失敗當學習

2019-03-31 15:17

台銀大提備抵呆帳 獨董質疑

2019-03-30 23:55

台塑拚高值化 孵優質金雞

2019-03-30 23:58

貿易戰談判／陸若增購美產品 台半導體恐重傷

2019-03-31 13:03

蘋果何時採用…光學指紋辨識放量關鍵

2019-03-31 00:03

開放STO 金管會：3,000萬元以下豁免、以上進沙盒實驗

2019-03-31 13:51

金融科技帶來變革 顧立雄：三作法做好準備

2019-03-31 11:50

大同旗下公司變債主 市場關注

2019-03-31 00:01

央行：3大不穩 今年經濟添風險

2019-03-31 12:59

IBM從切肉機走向雲端

2019-03-31 15:20

天使與魔鬼的混合體 除了藥物還可以做零食 大麻商機

2019-03-31 14:46

台灣大林之晨 2日揭露5G策略

2019-03-30 23:58

沙盒實驗核准3件 顧立雄：創新與風險預防並重

2019-03-31 12:52

律師觀點：誠實為上…勿觸美詐欺罪

2019-03-31 00:07

匯市最前線／台幣估30.5~31元震盪

2019-03-30 23:17

製造業PMI…最壞時刻已過

2019-03-31 00:07

愚人節上任台灣大總座 林之晨要大家猜有沒有他的座位

2019-03-31 15:59

大陸智財權政策 再遭抨擊

2019-03-31 00:08

防洗錢評鑑 法部有信心

2019-03-30 23:55

反洗錢評鑑 台灣「有把握不被制裁」

2019-03-30 23:46

台塑化宣布汽油漲0.2元 柴油降0.1元

2019-03-31 16:22

不只是旅客 華航名古屋貨運首航

2019-03-31 11:58

全台首部8K環境紀錄片 台達電推出《水起．台灣》

2019-03-31 15:14

因應金融科技發展 金管會提出三大策略

2019-03-31 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top