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開放STO 金管會：3,000萬元以下豁免、以上進沙盒實驗

2019-03-31 13:51經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會主委顧立雄今（31）日在金融科技論壇致詞時透露，對於證券型代幣（STO）募集機制的開放架構，目前草案規劃，3,000萬元以下豁免，採群募概念；3,000萬元以上，則須進入金融監理沙盒實驗。

對於STO的交易，並研擬以「另類執照」方式，修改證交法，開放設立專門交易STO的交易所。

STO主要是涉及有價證券的ICO（首次代幣發行）募資行為，顧立雄今天在金融科技論壇致詞時表示，有關STO的開放，金管會將在4月12日召開公聽會，目前草案規劃，3,000萬元以下或豁免，但做交易要申請一個自營執照。

3,000萬元以上則須進入沙盒，加拿大目前也有一件進入沙盒實驗，實驗若成功，會修改證交法，開放針對STO的交易所牌照，實際上各國仍在摸索這個牌照要如何發、要求到何程度。

顧立雄說，在禁止場外交易情況下，交易所目前是證交所跟櫃買中心，但STO交易放在證交所跟櫃買，「大家又不高興」，所以就朝「另類執照」思考，但要先進沙盒實驗。

顧立雄會後受訪進一步說明，3,000萬元以下，主要是依群募概念，申請一個自營的牌，就可以發行人兼交易所，這部分豁免，不需進沙盒實驗，但須依群募機制，可能資本額要求是不是可以再檢討，4月12日公聽會時，大家可以再討論一下。

依現行群募辦法規定，券商股權募資平台可受理的募資公司，實收資本額是5,000萬元以下。

至於未來STO的資本額是否會比群募的低？顧立雄說，現在沒有定見，因法規還沒有預告，先開公聽會了解大家意見，至少群募資本額是個標準，要如何拉，大家可以來討論。

顧立雄說，目前監理沙盒總曝險額度是1億元，可以申請到2億元。因此，未來STO的曝險金額3,000萬元到2億元，就先進沙盒實驗，在實驗中，再看專門做為STO交易所應該有的樣子是什麼。

新創立委許毓仁之前在立法院質詢時，曾建議顧立雄，成立專門交易STO的交易所，顧立雄表示，這必須修改證交法，加一個「另類證照」的概念，開放發行「有限執照」的交易所。

顧立雄募資櫃買中心

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