因應金融科技發展 金管會提出三大策略

2019-03-31 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今（31）天在金融科技論壇致詞指出，金管會因應金融科技發展有三大策略，包括瞭解創新商品、辨識風險；負責任創新及科技中立原則。

顧立雄指出，對於金融科技發展，金管會有三項策略，包括第一，主動瞭解創新商品，辨識對消費者、對市場潛在機會與風險，再採取適當監理政策。

第二，是負責任創新，在發展金融科技同時，建立防範或控制風險的監理機制，兼顧消費者權益與金融體系穩定，平衡「鼓勵創新」與「預防風險」。

第三，採科技中立原則，是以金融業務本質為監理基礎，並制定相應的監理架構或規範。

此外，在金融監理沙盒申請案方面，顧立雄表示，到3月25日止，金管會已受理八件申請案，其中已核准三件、駁回一件；另有四件申請案還在審查中，接受輔導的則有28家業者。

顧立雄會後受訪時進一步指出，審查中的四件，主要有P2P、信貸模式及涉及區塊鏈支付的電子錢包，申請實驗者有非金融業，也有金融業。

他表示，P2P案主要是涉及資金停泊問題，顧立雄說，P2P借貸兩邊的資金，理論上可以及時處理，你（貸方）的錢可以馬上轉到他（借方）的錢，但沒有那麼簡單，實務上會有資金停泊情況，需要有信託帳戶處理停泊的資金，而信託只有銀行可以做。

因此，P2P只要涉及資金停泊，都會有適法性問題，需要進入沙盒實驗。