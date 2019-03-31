金融科技帶來變革 顧立雄：三作法做好準備

2019-03-31 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今（31）天上午表示，面對金融科技所帶來的變革，金管會持開放、接納的態度，順勢而為，並以「主動瞭解創新商品」、「鼓勵創新」以及「採科技中立原則」三項作法做好準備。

顧立雄上午出席「金融科技論壇」，致詞時表示，科技近十年顛覆了金融業的商業模式，金融科技的跨界、跨域特性，正重塑金融服務樣貌，而新創與科技業者的加入競爭，雖為金融服務帶來新思維，也衝擊原有金融版圖。

顧立雄說，面對金融科技所帶來的變革，我們做好準備，什麼是做好準備？金管會的作法有三，第一主動瞭解創新商品，辨識對消費者、對市場潛在機會與風險，再採取適當監理政策；第二平衡「鼓勵創新」與「預防風險」，也就是負責任創新，在發展金融科技同時，建立防範或控制風險的監理機制，兼顧消費者權益與金融體系穩定；第三採科技中立原則，也就是不限制採用哪種科技，而是以金融業務本質為監理基礎，並制定相應之監理架構或規範。

依據資誠發布的全球金融科技調查報告，全球88%金融機構認為未來五年內，將因新創業者的競爭而流失市占率，且多數金融機構認為將流失24%的營收。