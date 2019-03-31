全年投資型保單保費收入 安聯人壽：將止跌回溫

2019-03-31 06:21 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



外資壽險投資型保單龍頭安聯人壽表示，低利率環境持續，新概念的保險理財商品將成為市場主流，預期在商品架構創新、附加功能增多，以及低費率的比拚之下投資型保單市場將愈來愈競爭。安聯人壽仍樂觀看待今年景氣，預期今年安聯投資型保單業績不會比去年差。

「投資型商品今年開年就困難，」安聯人壽總經理林順才表示，主要是因去年第四季出現股災，加上高利保單停售效應發酵衝擊投資型保單的銷售表現。不過，隨著美國停止升息縮表，預期全年投資型保單保費收入將止跌回溫，樂觀看待全年表現不會差，「只是短期干擾」。

壽險公會統計，2018年安聯人壽的初年度保費收入勁揚25%，遠高於市場平均9%的成長率；總保費收入也同步成長19%，遙遙領先市場3%的平均成長率。

安聯人壽總經理林順才表示，今年將以數位轉型達8成、達成業務員成長至4000人、強化與銀行的合作關係及專注於投資型及健康保險業務等四大策略，為今年發展重心。

安聯人壽將「全面發展數位化」納入重要營運策略，持續專注於「數位轉型」，去年接連推出全台第一個保經代數位保險銷售工具「安聯行動王」，及第一個智能客服機器人艾莉 Allie，也推動多項客戶滿意改善計畫，強化服務品質與效率，以提供可滿足客戶需求之高成本效益保險商品。

安聯人壽表示，去年歸功於產品、通路，及顧客服務等三個核心策略運用得宜，才能創造銷售佳績。拓展業務版圖部分有亮眼的表現，截至2018年12月底止的業務菁英人數破3,200人，較去年同期大幅成長逾26%，優於業界水準。今年持續大舉徵才，預計明年業務員要達到5000人目標。

在顧客服務面，安聯除領先業界已於官網首創公開客戶五星評等，今年將持續重視客戶需求與回饋，積極落實客戶導向；在業務面則關注人口老化之社會趨勢，不僅遠瞻退休、養老規劃之投資型保險，更關懷銀髮族健康及長期照護等社會福利議題，聚焦於推廣各類健康型保險商品。