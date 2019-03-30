替業務員打造行動辦公室 安聯人壽拚數位化

2019-03-30 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



安聯人壽30日表示，隨著FinTech(金融科技)的數位化浪潮來襲，資金運行的規則被重新詮釋，也開啟全球金融產業另一個新競爭起點，安聯數位轉型的策略是，以客戶體驗為核心出發點，全力開發數位工具，讓客戶端與業務銷售端，都能有更好的數位體驗。

安聯人壽目前的數位化業務主要可以分為：未來營運轉型計畫（Future Operating Model）與業務流程再造及自動化工程（Re-engineering and Automation of Business Processes）。

前者除了將金融科技全面應用在銷售系統之外，同時也致力在客戶服務面的數位升級；後者則著眼於內部流程的自動化及優化，希望從後端改造，提供客戶更高效率及智能的完美體驗。

安聯人壽總經理林順才表示，安聯的數位化進程始於2016年推出的「安聯i探索」，全程透明、高彈性且透過圖像化操作簡單易懂的特色，讓行動投保件數成長73%，平均附約附加個數較紙本件增加 41%，也貢獻年化新契約保費收入（ANP）成長60%，在數位時代更有效率地幫業務同仁打造行動辦公室。

綜觀新年度保險產業新展望，安聯人壽認為短期仍舊處於低利率環境，新概念的保險理財商品將成為市場主流，預期在商品架構創新、附加功能增多，以及低費率的比拚之下，投資型保單市場將越來越競爭。