投資型總保費外商NO.1 安聯人壽15連霸

2019-03-30 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



德商安聯人壽突破市場重圍，締造耀眼佳績。安聯人壽30日表示，2018年受惠景氣好轉帶動投資型保單買氣，及擴展業務版圖策略奏效，公司業績表現亮眼，以逾新台幣863億元之銷售業績，連續15年穩坐外資壽險公司銷售「投資型保險商品」總保費全年累計第一名，維持台灣投資型保單領導品牌的地位。

展望2019年，安聯人壽除積極響應「打造數位化金融環境」政策，將「全面發展數位化」納入重要營運策略，持續專注於「數位轉型」，也將推動多項客戶滿意改善計畫，強化服務品質與效率，以提供可滿足客戶需求之高成本效益保險商品。

壽險公會統計，2018年安聯人壽的初年度保費收入勁揚25%，遠高於市場平均9%的成長率；總保費收入亦同步成長19%，遙遙領先市場3%的平均成長率。

安聯人壽表示，回顧去年的整體表現要歸功於產品、通路、及顧客服務等三個核心策略運用得宜，才能突破重圍締造亮眼的銷售佳績。拓展業務版圖部分也有亮眼的表現，截至2018年12月底止的業務菁英人數破3,200人，較去年同期大幅成長逾26%，更傲冠業界0.7%的成長率。

除了業績表現亮眼，安聯人壽在客戶服務及數位體驗亦雙雙有斬獲。安聯人壽不僅獲金管會正式核准，完成傳統型保單的移轉，並恪守數位轉型策略，以客戶體驗為核心出發點，致力打造數位工具，接連推出全台第一個保經代數位保險銷售工具「安聯行動王」，及第一個智能客服機器人艾莉 Allie，以提供消費者從需求、到售後服務一站到底的最佳化數位服務作業模式。