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台銀14個月大提103億元備抵呆帳 獨董質疑大有問題

2019-03-30 16:38經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

國營行庫台灣銀行短短14個月內大提103億元備抵呆帳，台灣金控獨立董事陳錦稷看不下去，在臉書波文「台銀的備抵呆帳大有問題」，質問「 台銀授信品質為何在短期內大幅惡化」？

陳錦稷表示，台銀備抵呆帳自2017年度16億元，大幅攀升至2018年度的73億元，2019年1-2月又再提列30餘億元備抵呆帳，台銀授信品質有瞬間大幅惡化之虞。

而且，華映等幾項大額授信案，嚴重踩到地雷，造成台銀巨額損失，有必要由銀行端就貸後管理與備抵呆帳提列政策專案說明。

陳錦稷指出，台銀的兩次審計委員會，銀行端所提出大額授信，備抵呆帳提列數字，出入慎大，總經理承認陳報錯誤，但正確數字為何？

他並提到，台銀3月27日的審計委員會，銀行財務人員證稱「備抵呆帳大幅提高，係為避免2018年度業績衝太高，下一年度預算會被提高，達不到又影響員工考績獎金」，令人擔心，台銀有藉由備抵呆帳的大幅變動，操作當年度損益之嫌。

公股行庫高層30日下午表示，當授信案出現逾期放款，企業還不出本金或利息，銀行會視有無擔保品、債權能否回收、逾期時間、金管會規定等等，從債權金額的一定比率，提列備抵呆帳。

備抵呆帳可以想成是銀行要打銷呆帳的存糧，備抵呆帳的資金來源為該家銀行的獲利。公股行庫高層表示，台銀去年稅後賺不到百億，備呆就提了73億元，的確偏高且不尋常。

台銀大提備抵呆帳，母公司獨董陳錦稷在臉書發文「大有問題」。 圖／陳錦稷臉書
台銀大提備抵呆帳，母公司獨董陳錦稷在臉書發文「大有問題」。 圖／陳錦稷臉書
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台銀公股行庫金管會

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