APG評鑑8月出爐 陳明堂：有把握台灣不會被制裁

2019-03-30 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團評鑑結果將在8月出爐，官員今（30）日指出，台灣這次以「一般追蹤」作為最終成績目標，「有把握不會被制裁」。假設進入「一般追蹤」，台灣未來將會是每兩年交一次進展報告，每十年進行大評鑑一次。

法務部次長兼洗錢防制辦公室主任陳明堂今日出席2019年國際金融法研討會致詞，針對台灣接軌國際洗錢防治做出以上談話。

陳明堂表示，亞太防制洗錢組織（APG）的洗錢防制評鑑結果將在8月公布，我們有把握，台灣應該不會到被制裁。目前觀察是否到「一般追蹤」。

評鑑結果分四等級，第一是「一般追蹤」名單，兩年交一次進展報告；第二是「加強追蹤」名單，每年提一次報告；第三是「加速加強追蹤」名單，每季或每月提報告。

假設評鑑結果不佳，台灣衝擊包括資金匯出入受影響、金融機構海外業務受限縮、國人海外投資遭受嚴格審查、衝擊台灣國際聲譽與地位貶落，影響甚遠。

陳明堂強調，台灣金融業積極接軌洗錢防制，連行政院院長蘇貞昌都關切，是否造成金融服務不便民？但釐清後得知，民眾反映的行員關心2、3萬匯款過於關切，其實是警政署的防詐騙、關心國人。

此次協助台灣接軌國際洗錢防治，內政部與金管會都不遺餘力。

內政部部長徐國勇今日共同出席2019年國際金融法研討會，致詞時也指出，內政部因應洗錢防制工作，手中有關於房屋移轉業務，涉及金額龐大，同樣也加入洗錢防制工作，協助行政院洗錢防制辦公室因應亞太防制洗錢組織評價。

台灣金控兼台灣銀行董事長呂桔誠今日也表示，未來一年將在金管會指導下，加強推動洗錢防制方向，避免因計較單一規定，造成銀行與行員不愉快，朝建立免疫系統、避開風險方向前進。

同是銀行公會理事長的呂桔誠表示，銀行公會已經連續三年帶隊前往美國紐約，舉辦海外分區經理人、法遵人員相關的內稽內控研討會，顯示國內銀行業重視美國市場以及海外洗錢法遵態度。