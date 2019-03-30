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兩大主因 美擠下陸成國銀最大債權國

2019-03-30 12:44經濟日報 記者陳美君╱即時報導

中央銀行昨（29）日公布最新統計，去年底美國再度擠下中國大陸，成為國銀最大債權國；央行官員解釋，主要是國人減持人民幣存款，國銀轉存陸資銀行的人民幣存款水位下降，以及中國大陸債務問題持續升溫，國銀大陸授信轉趨保守所致。

央行昨日公布的國家風險統計顯示，去年12月國銀對中國大陸曝險（最終風險）為666億美元，較去年9月底減少26億美元，連三季下滑，並跌至六季新低。

美國去年底登上國銀最大債權國，曝險金額由上季底的687億美元增加至737億美元，季增50億美元，央行官員解釋，主要是國銀基於資金調度需求，存放聯準會的資金增加。

金管會資料顯示，因大陸經濟有下行風險，國銀大陸授信轉趨保守，去年第4季，國銀大陸曝險額度降至1.77兆元，比第3季大幅減少448.95億元，為近年來少見。

央行官員解釋，國銀在中國大陸曝險降溫，主因包括國銀資金存拆減少，國內人民幣存款水位持續下滑，國銀轉存清算行中國銀行台北分行的金額減少，以及中國大陸經濟成長減速、債務問題擴大，國銀基於風險控管概念，對大陸授信轉趨保守，也讓國銀對中國大陸的債權持續溜滑梯。

央行官員說，因國銀曝險是以美元計價，人民幣對美元匯率貶值，也會促使國銀對大陸曝險部位減少。

央行官員指出，去年6月與9月，中國大陸連兩季蟬聯國銀最大債權國，但去年底被美國「超車」，最終風險餘額666億美元，低於美國的737億美元，屈居第二。

央行統計顯示，國銀曝險（最終風險）前十大國家，依序為美國、中國大陸、盧森堡、日本、香港、澳大利亞、開曼群島、英國、英屬西印度群島和新加坡。

央行統計的國銀海外曝險分成直接風險與最終風險兩種，直接風險是指國銀對非本國居民未經風險移轉的債權，依最終債務人及保證人國別重新歸類後，則為最終風險。

舉例而言，美國的銀行在盧森堡註冊一檔海外基金，這筆金額在直接風險裡歸屬盧森堡，而最終風險是以最終借款人認列，會列計在美國下。

央行人民幣

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