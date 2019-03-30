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顧立雄：洗錢防制是國際議題 新創跨金融業務要有體悟

2019-03-30 10:55經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

台灣版「金融監理沙盒」金融科技創新實驗擬納入洗錢與打擊資恐，引發新創業者恐慌。但金管會主委顧立雄今（30）日態度堅決，強調洗錢防制是國際議題，律師、會計師都已經加入，新創業要跨金融業務就要有體悟，似乎沒有轉圜空間。

這也意指未來即便是非涉及跨境匯款金流的新創業，未來得依照金管會認定，做好洗錢防制高低風險，新創業得做好被金管會監管洗錢防制的心理準備。

顧立雄今日出席2019年國際金融法研討會致詞，針對媒體提問做出以上回應。

顧立雄強調，新創業者覺得對洗錢防制很難，但金管會是以「風險管理」來因應監管，因應新創業涉及的金流風險高低，給予適應監管因應，高風險必須做好KYC。

是否會協助新創業建立黑名單？顧立雄表示，金管會監理新創業納入洗錢資恐態度，是以匯款高風險或低風險而定，假設是低風險，不需要到黑名單或白名單，只要利用集中保管結算中的洗錢防制黑名單，就可以協助客戶審查。

顧立雄舉例，近期通過的實驗新創業者，要承作的跨境匯款鎖定東南亞，屬於國外機構，便規定匯出金額與薪水必須相當。

但假設新創業有能力做到像國內金控一樣的龐大金流業務，風控與洗錢防制當然會比較複雜，真正高風險就要做好KYC。

為了與國際洗錢防治業務接軌，金管會已經在3月26日預告「金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，並預告14天，預告期間到4月8日，金管會表示將會廣納意見。該草案要申請人申請辦理創新實驗時，需依照創新實驗業務特性以及可能的洗錢及資恐防治風險，以風險基礎原則訂定降低風險配套機制以及管理規範等。

洗錢防制創業金管會

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