親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

旅日甜美演歌雙棲天后返台 年近70的她現在變這樣！

梅伊脫歐協議第三度表決又沒過 無協議脫歐可能性大增

影／新壽獲利連年增長　李紀珠：新光金體質轉好

2019-03-29 23:25經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

新光金控28日舉辦法說會，副董事長李紀珠強調新光金體質已經好轉，核心事業壽險獲利年年增長，儘管去年第四季，壽險業遇到全球股債市波動導致淨值大減，李紀珠回應，今年3月狀況好轉，且淨值也已經回升並轉為正值。

新光金控壽險業李紀珠

相關新聞

國銀對中曝險連3季走跌 美超越中成為最大債務國

2019-03-29 19:34

首次參加即獲最高榮耀 國泰金獲公司治理制度評量特優

2019-03-29 18:11

新台幣升3.1分 收30.825元

2019-03-29 16:16

玉山金響應「地球一小時」 國內外據點關燈超省電

2019-03-29 14:46

美元利變保單 分散匯率風險

2019-03-29 14:46

青年保險三本柱 你備了嗎

2019-03-29 14:46

限時限量快閃美元高利定存又來了 利率3.68％只限3天

2019-03-29 12:22

壽險業經營困境 李紀珠提3解方

2019-03-29 12:21

期貨保證金新制 上路

2019-03-29 01:16

因應IFRS 17將上路 賣高利率保單須先增資

2019-03-29 00:45

強制下市新制 明年4月實施

2019-03-29 00:45

開發金挺新創 打造開放銀行

2019-03-29 00:43

永豐金何壽川解職案 金管會二度提出處分

2019-03-29 00:13

一銀優貸 挺台商回台投資

2019-03-29 00:13

台灣Pay 嗶進小七

2019-03-29 00:13

電支轉帳儲值金額 雙高

2019-03-29 00:13

中信銀 獲美存保肯定

2019-03-29 00:13

元大證總座 傳黃維誠升任

2019-03-29 00:13

新壽報喜 不動產身價大增逾710億

2019-03-29 00:13

李紀珠：推廣保障商品 給誘因

2019-03-29 00:13

公司下市新規 明年4月啟動

2019-03-29 00:10

綠能、華映將下市 金管會緊盯大同淨值變化

2019-03-29 00:05

尬韓國瑜郭台銘？ 金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 23:57

政院打回票後…解職何壽川 金管會維持原處分

2019-03-28 23:50

LINE Bank 推機器人理財

2019-03-28 23:21

LINE申請48億元增資案 過關

2019-03-28 23:16

元大降風險 分散基金客戶

2019-03-28 23:00

鋒裕匯理 投信、投顧合併

2019-03-28 23:00

這家銀行好厲害 兩個月攔下30件詐騙案

2019-03-28 22:51

尬韓國瑜、郭台銘？金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 22:11

日本賞櫻季到 銀行業者祭好康

2019-03-28 20:45

解決壽險業困境 新光金副董李紀珠建議借鏡日本

2019-03-28 18:52

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:32

玉山銀 勇奪信保夥伴獎

2019-03-28 02:44

北富銀推新卡 不怕AppleCard競爭

2019-03-28 02:44

公股行庫推員工持股信託制度 有助留才 勞資雙贏

2019-03-28 02:44

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

保險業資金活化 財部想解方

2019-03-28 02:44

富櫃200指數／業者：市場更多元 樂觀其成

2019-03-28 02:22
看更多

熱門文章

勞保年資不滿15年 這樣做才可以領年金

2019-03-29 13:01

逾60萬員工、全年營收4兆元 全台最具競爭力產業是這項

2019-03-29 10:11

尬韓國瑜郭台銘？ 金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 23:57

不只賣手機 小米米粉節促銷 連延長線、防藍光眼鏡也賣

2019-03-28 23:40

秒買秒退是同業趁「油」打劫？魏應充兄弟直播爆內幕

2019-03-29 15:36

這家老闆靠神秘App 管理出市值280億軟版廠

2019-03-29 10:07

限時限量快閃美元高利定存又來了 利率3.68％只限3天

2019-03-29 12:22

郭台銘感謝郭粉支持 臉書、Line@各送300頂國旗帽

2019-03-29 12:24

營造施工便宜行事釀禍 勞動部重罰

2019-03-29 11:09

好野人變多 長榮航商務客大增一成

2019-03-29 19:54

上市櫃出包 求償擬擴及總座

2019-03-29 00:45

中華電信出奇招斥資3億蓋宿舍 搶研究人才

2019-03-29 10:46

新壽報喜 不動產身價大增逾710億

2019-03-29 00:13

鴻海威州面板廠重要設施興建 5廠商獲3,400萬美元合約

2019-03-29 12:02

期貨保證金新制 上路

2019-03-29 01:16

蘇貞昌人馬…前立委林育生 正式接掌圓山董座

2019-03-29 11:08

行動身分識別研發 有斬獲

2019-03-29 00:58

經濟部再通過六廠商回台投資案 投資金額340億元

2019-03-29 17:11

百人會終身成就獎 張忠謀、貝聿銘同獲獎

2019-03-29 11:12

羅智先：無人店不賺錢 但非做不可

2019-03-28 23:53

公司下市新規 明年4月啟動

2019-03-29 00:10

元大證總座 傳黃維誠升任

2019-03-29 00:13

因應IFRS 17將上路 賣高利率保單須先增資

2019-03-29 00:45

向韓國瑜致敬！王令麟重掌東森房屋 樂觀看待台灣房市

2019-03-29 21:29

強制下市新制 明年4月實施

2019-03-29 00:45

又有台商回流！經濟部通過6案投資金額340億

2019-03-29 17:18

5G投資很重 中華電董座鄭優：我們不會唉唉叫

2019-03-29 12:23

公司治理四措施 6月30日前須完成

2019-03-29 00:45

壽險業經營困境 李紀珠提3解方

2019-03-29 12:21

台銀人事案 獨董陳錦稷有「異」見

2019-03-29 19:55

製造業景氣燈號 連四個月亮「衰退」藍燈

2019-03-29 10:12

開發金挺新創 打造開放銀行

2019-03-29 00:43

一銀120天美元高利定存3.68％ 僅三天可搶名額

2019-03-29 12:25

台灣Pay 嗶進小七

2019-03-29 00:13

長榮航空：罷工潛在威脅仍不可免

2019-03-29 15:13

觀光局公布各縣市春遊專案 相關企業員工加碼上限5萬元

2019-03-29 13:00

經濟部推新創採購 帶動1500萬政府採購商機

2019-03-29 05:56

永豐金何壽川解職案 金管會二度提出處分

2019-03-29 00:13

沈振來創業 i-Motion開幕 施崇棠站台

2019-03-29 14:46

台經院2月製造業燈號續亮「衰退」藍燈

2019-03-29 14:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top