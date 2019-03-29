親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

增產報國！年輕夫妻月入3萬 9年生5胎累得很幸福

首次參加即獲最高榮耀 國泰金獲公司治理制度評量特優

2019-03-29 18:11經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

中華公司治理協會今天舉辦CG60111（2017）公司治理制度評量授證典禮，國泰金控及旗下國泰人壽、國泰世華銀行共同獲頒最高等級「特優」認證，由國泰金控副總經理翁德雁、國泰人壽副總經理鍾茂季及國泰世華銀行副總經理黃允暐親自出席領證。

CG6011（2017）公司治理制度評量指標分為「股東權益維護」、「股東平等對待」、「利害關係人權益之尊重與企業社會責任」、「透明度與揭露」、「董事會職責的履行」及「公司治理文化」等六大構面。

中華公司治理協會表示，我國公司治理藍圖及公司治理評鑑系統，對台灣整體公司治理文化的形塑與深化有其一定的推升力量，公司主動參加獨立第三方公司治理評量及認證，更是孕育優質內部公司治理文化的重要策略選擇。

國泰金控多年來致力於強化公司治理以促進企業永續發展，2018年國泰金控偕同國泰人壽、國泰世華銀行參加中華公司治理協會舉辦的CG6011（2017）公司治理制度評量，首次參加即獲最高等級「特優」認證。

國泰金控的公司治理機制建立與執行成效在各大構面均表現良好，中華公司治理協會指出，在積極鼓勵股東參與公司治理、重視資訊揭露與透明度、組成並明確劃分董事會與功能性委員會職責履行及落實企業社會責任等各面向，皆充分展現國泰金控積極提升公司治理的努力成果。

國泰金控在永續發展架構下，將公司營運三大引擎，保險、銀行及資產管理，分別對接國際三大永續框架，經由企業永續經營理念，掌握趨勢發展的機會，控管可能風險並強化公司核心競爭優勢，創造企業獲利、社會共好、環境永續三贏的成果，最終獲授最高等級「特優」認證。

中華公司治理協會亦肯定國泰人壽在各大構面的作為，不但具體更具成效；且主動設置洗錢防制及打擊資恐委員會，訂定法遵計畫，強化遵循國、內外各項法令，再加上旗下之海外資產管理子公司簽署「責任投資原則（PRI）」，達成各項目標，整體表現相當優異。

國泰世華銀行長期推動企業永續不遺餘力，並致力完善公司治理制度，除持續提升董事會職能，建立完善之利害關係人溝通管道，並縱觀國際監理發展趨勢，持續提升各項管理制度，在強化資訊安全、健全持續營運計畫、落實洗錢防制及打擊資恐等相關面向，推行「以風險為基礎」的管理架構。

3月29日舉辦CG6011（2017）公司治理制度評量授證典禮，國泰金控及旗下國...
3月29日舉辦CG6011（2017）公司治理制度評量授證典禮，國泰金控及旗下國泰人壽、國泰世華銀行首次參加，即獲頒最高等級「特優」認證。由國泰金控副總經理翁德雁(中)、國泰人壽副總經理鍾茂季(左)及國泰世華銀行副總經理黃允暐(右)親自出席領證。圖/國泰金控提供
分享

國泰金控國泰人壽

相關新聞

新台幣升3.1分 收30.825元

2019-03-29 16:16

玉山金響應「地球一小時」 國內外據點關燈超省電

2019-03-29 14:46

美元利變保單 分散匯率風險

2019-03-29 14:46

青年保險三本柱 你備了嗎

2019-03-29 14:46

限時限量快閃美元高利定存又來了 利率3.68％只限3天

2019-03-29 12:22

壽險業經營困境 李紀珠提3解方

2019-03-29 12:21

期貨保證金新制 上路

2019-03-29 01:16

因應IFRS 17將上路 賣高利率保單須先增資

2019-03-29 00:45

強制下市新制 明年4月實施

2019-03-29 00:45

開發金挺新創 打造開放銀行

2019-03-29 00:43

永豐金何壽川解職案 金管會二度提出處分

2019-03-29 00:13

一銀優貸 挺台商回台投資

2019-03-29 00:13

台灣Pay 嗶進小七

2019-03-29 00:13

電支轉帳儲值金額 雙高

2019-03-29 00:13

中信銀 獲美存保肯定

2019-03-29 00:13

元大證總座 傳黃維誠升任

2019-03-29 00:13

新壽報喜 不動產身價大增逾710億

2019-03-29 00:13

李紀珠：推廣保障商品 給誘因

2019-03-29 00:13

公司下市新規 明年4月啟動

2019-03-29 00:10

綠能、華映將下市 金管會緊盯大同淨值變化

2019-03-29 00:05

尬韓國瑜郭台銘？ 金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 23:57

政院打回票後…解職何壽川 金管會維持原處分

2019-03-28 23:50

LINE Bank 推機器人理財

2019-03-28 23:21

LINE申請48億元增資案 過關

2019-03-28 23:16

元大降風險 分散基金客戶

2019-03-28 23:00

鋒裕匯理 投信、投顧合併

2019-03-28 23:00

這家銀行好厲害 兩個月攔下30件詐騙案

2019-03-28 22:51

尬韓國瑜、郭台銘？金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 22:11

日本賞櫻季到 銀行業者祭好康

2019-03-28 20:45

解決壽險業困境 新光金副董李紀珠建議借鏡日本

2019-03-28 18:52

何壽川不服被解除職務上告行政院 金管會維持原處分

2019-03-28 17:38

你的資產多久翻一倍？ 這法則讓你三秒算出來

2019-03-28 16:33

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:32

玉山銀 勇奪信保夥伴獎

2019-03-28 02:44

北富銀推新卡 不怕AppleCard競爭

2019-03-28 02:44

公股行庫推員工持股信託制度 有助留才 勞資雙贏

2019-03-28 02:44

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

保險業資金活化 財部想解方

2019-03-28 02:44

富櫃200指數／業者：市場更多元 樂觀其成

2019-03-28 02:22
看更多

熱門文章

勞保年資不滿15年 這樣做才可以領年金

2019-03-29 13:01

韓流發威 高雄迎千億投資

2019-03-29 01:08

逾60萬員工、全年營收4兆元 全台最具競爭力產業是這項

2019-03-29 10:11

尬韓國瑜郭台銘？ 金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 23:57

不只賣手機 小米米粉節促銷 連延長線、防藍光眼鏡也賣

2019-03-28 23:40

經部衝太陽能 從屋頂轉地面

2019-03-29 01:19

這家銀行好厲害 兩個月攔下30件詐騙案

2019-03-28 22:51

這家老闆靠神秘App 管理出市值280億軟版廠

2019-03-29 10:07

華為看5G 未來20年主流

2019-03-29 02:29

秒買秒退是同業趁「油」打劫？魏應充兄弟直播爆內幕

2019-03-29 15:36

列報扶養親屬 慎防三錯誤

2019-03-28 23:04

限時限量快閃美元高利定存又來了 利率3.68％只限3天

2019-03-29 12:22

上市櫃出包 求償擬擴及總座

2019-03-29 00:45

營造施工便宜行事釀禍 勞動部重罰

2019-03-29 11:09

期貨保證金新制 上路

2019-03-29 01:16

高雄愛情摩天輪 外商興趣高

2019-03-28 23:20

行動身分識別研發 有斬獲

2019-03-29 00:58

鴻海威州面板廠重要設施興建 5廠商獲3,400萬美元合約

2019-03-29 12:02

新壽報喜 不動產身價大增逾710億

2019-03-29 00:13

中華電信出奇招斥資3億蓋宿舍 搶研究人才

2019-03-29 10:46

蘇貞昌人馬…前立委林育生 正式接掌圓山董座

2019-03-29 11:08

太陽能產業低迷…達標挑戰大

2019-03-29 01:19

百人會終身成就獎 張忠謀、貝聿銘同獲獎

2019-03-29 11:12

牌照稅4月1日開徵 三方式繳納

2019-03-28 23:04

尬韓國瑜、郭台銘？金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 22:11

羅智先：無人店不賺錢 但非做不可

2019-03-28 23:53

公司下市新規 明年4月啟動

2019-03-29 00:10

元大證總座 傳黃維誠升任

2019-03-29 00:13

因應IFRS 17將上路 賣高利率保單須先增資

2019-03-29 00:45

郭台銘感謝郭粉支持 臉書、Line@各送300頂國旗帽

2019-03-29 12:24

陸工信部：5G應用領域 走向「二八分布」

2019-03-29 02:29

強制下市新制 明年4月實施

2019-03-29 00:45

郭台銘預告臉書直播 鴻海農業科技創業擂台賽

2019-03-28 20:19

5G投資很重 中華電董座鄭優：我們不會唉唉叫

2019-03-29 12:23

公司治理四措施 6月30日前須完成

2019-03-29 00:45

壽險業經營困境 李紀珠提3解方

2019-03-29 12:21

羅智先談攻韓 補齊東北亞版圖

2019-03-29 00:08

製造業景氣燈號 連四個月亮「衰退」藍燈

2019-03-29 10:12

開發金挺新創 打造開放銀行

2019-03-29 00:43

經濟部再通過六廠商回台投資案 投資金額340億元

2019-03-29 17:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top