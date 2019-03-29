首次參加即獲最高榮耀 國泰金獲公司治理制度評量特優

2019-03-29 18:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中華公司治理協會今天舉辦CG60111（2017）公司治理制度評量授證典禮，國泰金控及旗下國泰人壽、國泰世華銀行共同獲頒最高等級「特優」認證，由國泰金控副總經理翁德雁、國泰人壽副總經理鍾茂季及國泰世華銀行副總經理黃允暐親自出席領證。

CG6011（2017）公司治理制度評量指標分為「股東權益維護」、「股東平等對待」、「利害關係人權益之尊重與企業社會責任」、「透明度與揭露」、「董事會職責的履行」及「公司治理文化」等六大構面。

中華公司治理協會表示，我國公司治理藍圖及公司治理評鑑系統，對台灣整體公司治理文化的形塑與深化有其一定的推升力量，公司主動參加獨立第三方公司治理評量及認證，更是孕育優質內部公司治理文化的重要策略選擇。

國泰金控多年來致力於強化公司治理以促進企業永續發展，2018年國泰金控偕同國泰人壽、國泰世華銀行參加中華公司治理協會舉辦的CG6011（2017）公司治理制度評量，首次參加即獲最高等級「特優」認證。

國泰金控的公司治理機制建立與執行成效在各大構面均表現良好，中華公司治理協會指出，在積極鼓勵股東參與公司治理、重視資訊揭露與透明度、組成並明確劃分董事會與功能性委員會職責履行及落實企業社會責任等各面向，皆充分展現國泰金控積極提升公司治理的努力成果。

國泰金控在永續發展架構下，將公司營運三大引擎，保險、銀行及資產管理，分別對接國際三大永續框架，經由企業永續經營理念，掌握趨勢發展的機會，控管可能風險並強化公司核心競爭優勢，創造企業獲利、社會共好、環境永續三贏的成果，最終獲授最高等級「特優」認證。

中華公司治理協會亦肯定國泰人壽在各大構面的作為，不但具體更具成效；且主動設置洗錢防制及打擊資恐委員會，訂定法遵計畫，強化遵循國、內外各項法令，再加上旗下之海外資產管理子公司簽署「責任投資原則（PRI）」，達成各項目標，整體表現相當優異。