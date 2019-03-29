綠色貸款聯貸案28日登場 台北富邦銀統籌主辦

2019-03-29 17:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



亞太區第一筆由台資銀行主導獲得第三方認證的綠色貸款聯貸案28日登場。台北富邦銀宣布，由其統籌主辦的中國光大綠色環保有限公司五年期聯合貸款案，獲得超額認購，最終至港幣10億元，一共獲得5家銀行參與。

台北富邦銀行表示，該聯貸案資金用途為支應中國光大綠色環保經營綠色專案所需，原規劃募集港幣8億元，因市場反應熱烈，最終超額認購至港幣10億元。其他共同主辦銀行包括國泰世華銀行、彰化銀行及富邦銀行（香港），參貸銀行為高雄銀行。

中國光大綠色環保為中國光大國際集團成員之一，並為中國大陸環保產業指標性公司，2017年5月在港交所掛牌上市，並於2018年9月獲納為恒生可持續發展企業基準指數成份股。中國光大綠色環保結合環保以及新能源，核心業務為透過農業廢棄物及林業廢棄物等生物質原材料，或農村生活垃圾等廢料再利用發電。2018年全年的上網電量超過25億度，若加上太陽能和風力發電，整體上網電量可達近29億度。

同時，2018年全年中國光大綠色環保也處理了316萬噸的生物質原材料以及超過88萬噸的生活垃圾，對於減少全球碳排放、森林樹木砍伐及保護生態系統有相當正面的影響。3月25日在香港舉行之「綠色金融認證計劃頒授典禮」中，中國光大綠色環保獲得了香港品質保證局（Hong Kong Quality Assurance Agency）的認證，認證本聯貸案為符合亞太區貸款市場公會（Asia Pacific Loan Market Association）於2018年公布之綠色貸款原則的綠色貸款（Green Loan）。本聯貸案亦為中國光大國際集團成員近7年來的首筆聯貸案。

台北富邦銀行執行副總經理陳恩光表示，為持續推動「富邦金控永續經營（ESG）願景工程」，北富銀發揮金融影響力並持續接軌國際趨勢，積極投入綠色金融業務，目前融資的太陽能及離案風電電廠總裝置容量達270MW，估計全年上網電量超過6億度，可供應17萬住宅用戶綠電。相信在「環保」與「發展」的兩端尋求「永續發展」的策略，必為未來的商機所在。對中國光大綠色環保為中國大陸追求環境保護、地球永續之經營理念頗具信心，透過本聯貸案將有助中國光大綠色環保擴大綠色專案投入與營運，為永續經營奠定利基。