玉山金響應Earth Hour 分行關燈1小時

2019-03-29 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



為了減緩氣候異常，玉山金控響應由荒野保護協會與世界自然基金會合作所發起的「地球一小時（Earth Hour）」全球性環保行動，擔任主力協辦企業，3月30日20時30分至21時30分，國內外營業據點全面關閉招牌燈及外牆燈，並推動「關燈一條街」，串聯商家關閉不必要的能源，以及推出「打開你的夜視鏡」活動，積極號召社會大眾共同響應「Earth Hour地球一小時」節能減碳環保行動，為呵護環境盡一分心力。

除了響應「Earth Hour地球一小時」活動，鼓勵顧客、員工及供應商共襄盛舉外，玉山也與林務局合作推展企業認養造林計畫，於竹子湖及坪林國有林地種下萬株台灣原生樹苗，以及啟動「單車環島．千里傳愛」活動，由玉山銀行資深副總謝武明率領玉山志工一同騎單車環島，推廣環境永續理念。

近兩年夏季用電高峰期舉辦的夏季關燈活動，玉山在全台共139個分行，全日關閉分行招牌燈及外牆燈，節省7萬8,700度電，相當於減少了41.6噸的碳排放量。積極推廣節能減碳理念，已完成建置太陽能分行13家，包括頭份、員林、彰化、大雅、大里、太平、沙鹿、斗六、嘉義、東嘉義、仁德、金華、安南分行，屋頂建置太陽能板，總裝置容量99.6瓩，每年可發電13萬度。