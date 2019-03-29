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壽險業經營困境 李紀珠提3解方

2019-03-29 12:21聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

壽險業面臨高利差損、保費去化等經營困境，新光金控副董事長李紀珠表示，應從整體結構環境下手，提出租稅優惠引導、訂定「投保件數與保障額度」的政策指標，以及營造健康的環境等三大建議。

「不要只看資金使用面，要整體看結構面的調整，」李紀珠說，保險資金是長期的，承諾也是長期的，問題發生不會立即被看到，要及早關注，朝健全的方向發展。日本經歷過高齡化、低利率、日圓升值、早期高利率保單帶來的利差損，以及金融海嘯後保險公司整併的問題，都是台灣現在碰到的問題，值得去觀察研究。

她指出，日本壽險業的保單，保障型商品與儲蓄型商品占比是8比2，因為政府很早就注意到問題，首先是透過租稅優惠提供誘因引導保險公司去賣年金險、長照險及健康險；其次是給一些政策指標來誘導保險公司重視投保件數與保障額度而非保費收入，鼓勵保險公司銷售保障型商品。

日本在1924年就提供保費可扣抵所得稅的優惠，因應高齡化社會來臨，在1984年及2012年，分別針對年金險，以及長照險、醫療險，再增加租稅優惠。

另外，李紀珠認為，政府也要營造健康的環境、建立平台，讓保險回歸保險本質。她指出，很多人不買保險，是因為買了不知道買了什麼、也不知道自己缺什麼，還會買到重複，請領又很複雜麻煩，乾脆多存點錢比較實際。

若政府能提供誘因建立平台，讓民眾願意提供自己的個資，交由平台來管理保單並協助請領，由壽險公司自動以保險理賠去抵繳住院費用，可以提升民眾購買保障型商品的意願。

李紀珠表示，台灣壽險業銷售儲蓄型商品比重過高，是需求的問題，因為台灣超額儲蓄高，去化管道少，只能投資不動產或金融資產。金融資產的投資管道就是定存、基金及保險，但存款收益低，基金要自負盈虧沒有下檔保護，而儲蓄險有預定利率的下檔保護就會相對受保守族青睞，資金自然往儲蓄險跑。

李紀珠指出，儲蓄險的問題在於業者宣告的利率有沒有超過可付的能力，以及投資配置在國內或國外的比重。前者政府要嚴查，做差異化管理，詳查宣告利率及保單風險訂價是否合理。

至於國外投資，李紀珠指出，台灣保費收入遠遠超過國內債券發行量，無法滿足壽險業投資需求，殖利率低，也缺少長天期的公債，無法支應台灣壽險業需求。日本就取消保險公司國外投資上限，讓保險公司以轉投資海外子公司方式，來降低避險成本

保險壽險業李紀珠

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