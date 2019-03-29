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蔡總統申報存款逾5400萬 鄭麗君夫婦身家逾14億

合庫銀挺都更 累計辦理30案金額近280億元

2019-03-29 12:16經濟日報 記者陳美君╱即時報導

合庫銀行積極配合政府都市更新政策及民間需求專職辦理該項業務，已成立「都更推動小組」多年，截至107年11月30日止，辦理都市更新融資案件計30案，累計金額近新台幣280億元，成功之案例如已完工之梵帝崗、御璽案、雅景花園。

蔡英文總統今（29）日蒞臨參訪「台灣金融聯合都市更新服務股份有限公司」，在其成立一周年之際，期許大家能加快速度翻新都市危險的老舊建築，讓更多民眾享受到更舒適、更便利的居住環境。

台灣金融聯合都市更新服務股份有限公司總部於去年選定設立於合庫長安東路總部的C棟大樓，身為聯合都市更新公司大股東之一的合庫感到相當榮幸，也期盼藉由地利之便，有機會能與聯合都市更新公司合作，攜手提供民眾更好的服務。

對於危老建物重建，合庫亦有多案積極洽詢並評估融資需求，為擴大業務之推展，合庫今年更積極回應政府通過危老重建條例-銀行端放寬融資範圍，成立「都更及危老重建推動小組」，專責推動本項融資業務，提供完善整體規劃服務，以一條龍服務方式，提供客戶建築融資搭配不動產信託業務，透過搭配信託與建築經理公司之機制，以減少民眾及建商雙方疑慮，加速都更整合期。

房子跟人一樣，會隨著時間而老化，都市裡的老舊公寓，因無障礙設施的不足，缺乏電梯或是停車位，而跟不上居住者的使用需求，嚴重者如缺乏消防安全設施，導致住戶生命財產帶來威脅的老舊公寓目前比比皆是。

因此，合作金庫有感於都市老舊建築的危險應加速重建的迫切性，於銀行網頁提供「辦理危險及老舊建物重建貸款」說明資料，使社會大眾快速了解如何向合庫申請辦理老舊建物重建貸款。

合庫銀行內部辦理「都更與危老建築重建業務講習班」，目前規劃於今年3月19日、4月9日及4月11日分別於北、中、南區舉辦，加強同仁了解都更與危老建築物重建業務會面臨到的相關法令規章及問題，以求更有效率的服務大眾。

合庫都市更新都更

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