親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

出訪一週像去了一年...韓國瑜鐵人行操翻記者團

NBA／林書豪罰進兩分終於開張 暴龍三節86:64

地下錢莊掰！小黃運匠信用評分模型 跟銀行借款更容易

2019-03-29 09:07經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

凱基銀攜手台灣大車隊首創計程車司機信用評分模型，幫助司機順利取得銀行融資。圖／凱...
凱基銀攜手台灣大車隊首創計程車司機信用評分模型，幫助司機順利取得銀行融資。圖／凱基銀行提供
分享

長久以來，計程車司機因無法提具固定收入證明，很難取得傳統金融服務，若有資金周轉需求時往往只能求助於地下融資管道，凱基銀行攜手台灣大車隊，獨家開發「計程車司機信用評分模型」，跨業連結車隊大數據資料，將司機服務評比、載客量、數位支付金額等數據皆納入金融信用評分參數，以多元角度協助司機建立信用資料，進而能以合理價格享有貸款、信用卡等金融服務，避免其人生落入高利貸惡性循環。

台灣大車隊總經理李瓊淑表示，許多計程車司機為繳交子女學費、或家人生病急需短期小額周轉，屢屢在銀行碰壁貸不到款，連信用卡都申請不到，只得將車子抵押給地下錢莊借款，沒想到人生從此無法擺脫財務壓力，間接影響到家庭和諧。

有感於計程車司機長期於金融體系處於弱勢，凱基銀行自2017年7月起運用徵審技術，開辦「計程車司機小額循環信貸」，運用台灣大車隊內部長期經營建置大數據體系，作為輔助司機收入資料，成為提供有力收入證明的第三方數據，有效解決司機貸款時無法提供財力證明的疑慮。

截至2019年2月底止，成功協助上千名台灣大車隊司機，順利取得長期及短期資金需求，其中可隨借隨還、動用才計息的循環信貸，最符合司機的需求。

凱基銀行個人金融處總處長敖蓓寧表示，2019年凱基銀行與台灣大車隊啟動第二階段合作，運用台灣大車隊長期營運所建立的大數據資料庫，客製計程車司機信用評分模型，將司機服務評比、得獎記錄、載客量等數據納入徵信時的評分，司機可因乘客服務評鑑得分良好、載客數高而獲得信用加分。

此外，非現金支付的收費紀錄，如乘客以悠遊卡、信用卡、行動支付等付款數據，亦可被認定為信用加分項目。除聯徵記錄外，多元建構專屬司機的信用評價方式，呈現司機的實際收入能力，有助於爭取更高貸款額度；更能提升司機收受非現金支付的意願，有效提升車隊的客戶滿意度。

敖蓓寧指出，此模型將進一步串連車隊管理系統，定期提醒貸款人要記得還款，相對降低司機信用違約的風險。凱基銀希望同時協助計程車司機作好財務風險管控，協助其逐步建立銀行信用，未來才能享受更多、更便利的金融服務。

凱基銀行計程車台灣大

相關新聞

期貨保證金新制 上路

2019-03-29 01:16

因應IFRS 17將上路 賣高利率保單須先增資

2019-03-29 00:45

強制下市新制 明年4月實施

2019-03-29 00:45

開發金挺新創 打造開放銀行

2019-03-29 00:43

永豐金何壽川解職案 金管會二度提出處分

2019-03-29 00:13

一銀優貸 挺台商回台投資

2019-03-29 00:13

台灣Pay 嗶進小七

2019-03-29 00:13

電支轉帳儲值金額 雙高

2019-03-29 00:13

中信銀 獲美存保肯定

2019-03-29 00:13

元大證總座 傳黃維誠升任

2019-03-29 00:13

新壽報喜 不動產身價大增逾710億

2019-03-29 00:13

李紀珠：推廣保障商品 給誘因

2019-03-29 00:13

綠能、華映將下市 金管會緊盯大同淨值變化

2019-03-29 00:05

尬韓國瑜郭台銘？ 金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 23:57

政院打回票後…解職何壽川 金管會維持原處分

2019-03-28 23:50

LINE Bank 推機器人理財

2019-03-28 23:21

LINE申請48億元增資案 過關

2019-03-28 23:16

元大降風險 分散基金客戶

2019-03-28 23:00

鋒裕匯理 投信、投顧合併

2019-03-28 23:00

這家銀行好厲害 兩個月攔下30件詐騙案

2019-03-28 22:51

尬韓國瑜、郭台銘？金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 22:11

日本賞櫻季到 銀行業者祭好康

2019-03-28 20:45

解決壽險業困境 新光金副董李紀珠建議借鏡日本

2019-03-28 18:52

何壽川不服被解除職務上告行政院 金管會維持原處分

2019-03-28 17:38

你的資產多久翻一倍？ 這法則讓你三秒算出來

2019-03-28 16:33

保險公司競賣高利率保單 顧立雄：大股東拿錢來增資

2019-03-28 12:40

想賣高利率保單 金管會：大股東就要大幅增資

2019-03-28 12:28

台灣Pay進軍小七！掃碼付款享20%現金回饋

2019-03-28 12:18

新台幣午盤貶0.4分 暫收30.86元

2019-03-28 12:14

台灣Pay進軍統一超 4大超商通路據點破萬

2019-03-28 12:02

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:32

新台幣早盤貶1.9分

2019-03-28 10:15

新台幣開盤 貶值1.1分

2019-03-28 09:12

LINE Bank喊資料落地台灣 金管會：要確保資料監理得到

2019-03-28 08:52

玉山銀 勇奪信保夥伴獎

2019-03-28 02:44

北富銀推新卡 不怕AppleCard競爭

2019-03-28 02:44

公股行庫推員工持股信託制度 有助留才 勞資雙贏

2019-03-28 02:44

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

保險業資金活化 財部想解方

2019-03-28 02:44
看更多

熱門文章

今年報稅省一筆！ 7大減稅優惠別錯過

2019-03-28 17:22

韓流發威 高雄迎千億投資

2019-03-29 01:08

頭一遭！處分書寫不好 金管會解職何壽川被政院打回票

2019-03-28 17:25

你的資產多久翻一倍？ 這法則讓你三秒算出來

2019-03-28 16:33

合併？分開？股利計稅 「94萬」當分界

2019-03-28 14:53

統一集團高層異動 羅智先：員工不能只玩一顆球

2019-03-28 17:25

台灣Pay進軍小七！掃碼付款享20%現金回饋

2019-03-28 12:18

政院拍板 農地新違章工廠「殺無赦」

2019-03-28 11:38

不只賣手機 小米米粉節促銷 連延長線、防藍光眼鏡也賣

2019-03-28 23:40

尬韓國瑜郭台銘？ 金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 23:57

何壽川不服被解除職務上告行政院 金管會維持原處分

2019-03-28 17:38

這家銀行好厲害 兩個月攔下30件詐騙案

2019-03-28 22:51

解決壽險業困境 新光金副董李紀珠建議借鏡日本

2019-03-28 18:52

統一超開無人店 羅智先：不是為省成本 是預防找不到人

2019-03-28 17:21

經部衝太陽能 從屋頂轉地面

2019-03-29 01:19

華為看5G 未來20年主流

2019-03-29 02:29

警訊！德大廠英飛凌下修財測 台廠供應鏈「驚驚」

2019-03-28 14:47

上市櫃出包 求償擬擴及總座

2019-03-29 00:45

保險公司競賣高利率保單 顧立雄：大股東拿錢來增資

2019-03-28 12:40

尬韓國瑜、郭台銘？金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 22:11

英飛凌無預警下修財測 台廠半導體供應鏈恐受波及

2019-03-28 11:27

期貨保證金新制 上路

2019-03-29 01:16

海洋風電攜台廠 建置首批塔架預組裝錨定系統

2019-03-28 11:55

12名員工拚到3756人 信實保全掃廁所到興櫃

2019-03-28 14:43

想賣高利率保單 金管會：大股東就要大幅增資

2019-03-28 12:28

行動身分識別研發 有斬獲

2019-03-29 00:58

列報扶養親屬 慎防三錯誤

2019-03-28 23:04

不滿大社工業區被降編 廠商聯誼會要告高市府瀆職

2019-03-28 17:19

高雄愛情摩天輪 外商興趣高

2019-03-28 23:20

太陽能產業低迷…達標挑戰大

2019-03-29 01:19

政院拍板 農地工廠管理以2016年5月20日為分界

2019-03-28 11:41

「2019米粉節」將登場 PChome 24h購物歡慶

2019-03-28 18:27

公司下市新規 明年4月啟動

2019-03-29 00:10

新壽報喜 不動產身價大增逾710億

2019-03-29 00:13

電競產業夯！威剛攜手東泰電競專班培育人才

2019-03-28 14:06

郭台銘預告臉書直播 鴻海農業科技創業擂台賽

2019-03-28 20:19

員工分紅認股 何時應報稅？

2019-03-28 14:53

面板價格續跌 部分尺寸回彈

2019-03-28 14:53

因應IFRS 17將上路 賣高利率保單須先增資

2019-03-29 00:45

元大證總座 傳黃維誠升任

2019-03-29 00:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top