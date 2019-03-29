地下錢莊掰！小黃運匠信用評分模型 跟銀行借款更容易

2019-03-29 09:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



凱基銀攜手台灣大車隊首創計程車司機信用評分模型，幫助司機順利取得銀行融資。圖／凱基銀行提供 分享 facebook

長久以來，計程車司機因無法提具固定收入證明，很難取得傳統金融服務，若有資金周轉需求時往往只能求助於地下融資管道，凱基銀行攜手台灣大車隊，獨家開發「計程車司機信用評分模型」，跨業連結車隊大數據資料，將司機服務評比、載客量、數位支付金額等數據皆納入金融信用評分參數，以多元角度協助司機建立信用資料，進而能以合理價格享有貸款、信用卡等金融服務，避免其人生落入高利貸惡性循環。

台灣大車隊總經理李瓊淑表示，許多計程車司機為繳交子女學費、或家人生病急需短期小額周轉，屢屢在銀行碰壁貸不到款，連信用卡都申請不到，只得將車子抵押給地下錢莊借款，沒想到人生從此無法擺脫財務壓力，間接影響到家庭和諧。

有感於計程車司機長期於金融體系處於弱勢，凱基銀行自2017年7月起運用徵審技術，開辦「計程車司機小額循環信貸」，運用台灣大車隊內部長期經營建置大數據體系，作為輔助司機收入資料，成為提供有力收入證明的第三方數據，有效解決司機貸款時無法提供財力證明的疑慮。

截至2019年2月底止，成功協助上千名台灣大車隊司機，順利取得長期及短期資金需求，其中可隨借隨還、動用才計息的循環信貸，最符合司機的需求。

凱基銀行個人金融處總處長敖蓓寧表示，2019年凱基銀行與台灣大車隊啟動第二階段合作，運用台灣大車隊長期營運所建立的大數據資料庫，客製計程車司機信用評分模型，將司機服務評比、得獎記錄、載客量等數據納入徵信時的評分，司機可因乘客服務評鑑得分良好、載客數高而獲得信用加分。

此外，非現金支付的收費紀錄，如乘客以悠遊卡、信用卡、行動支付等付款數據，亦可被認定為信用加分項目。除聯徵記錄外，多元建構專屬司機的信用評價方式，呈現司機的實際收入能力，有助於爭取更高貸款額度；更能提升司機收受非現金支付的意願，有效提升車隊的客戶滿意度。

敖蓓寧指出，此模型將進一步串連車隊管理系統，定期提醒貸款人要記得還款，相對降低司機信用違約的風險。凱基銀希望同時協助計程車司機作好財務風險管控，協助其逐步建立銀行信用，未來才能享受更多、更便利的金融服務。