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陳佩琪告三立不再上訴 她嘆原來打官司不像騎一日雙塔

保誠人壽意外險 百萬保障每天保費不到1元

2019-03-28 23:17經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

保誠人壽28日表示，特別針對每天自駕機車、穿梭於車陣中的騎士們，量身設計「保誠人壽ｅ騎幸福意外傷害保險」，透過網路投保，每天只要不到一塊錢，就能獲得新台幣100萬元的意外保障。

保誠人壽為保障特定族群，以創新「碎片化」的概念來設計商品，透過網路投保的便利性，民眾可以因應自身需求，給自己及家人贈添一份愛的守護。

「保誠人壽ｅ騎幸福意外傷害保險」就是為保障機車族而特別設計的，除了一般意外險涵蓋的意外傷害身故保險金、意外傷害一至六級失能保險金、嚴重第三度燒燙傷保險金外，還特別提供自駕機車意外傷害身故保險金，保險金額為意外傷害身故保險金的四倍。

只要是駕駛機車時遭受「意外傷害事故」，不限於駕駛自己的機車，道路交通安全規則所規範之二輪或三輪之普通重型、大型重型、普通輕型、小型輕型機車都在保障的範圍內，為機車族提供具體實質的保障。

舉例來說，小愛是室內設計師、職業類別第一類，每天騎機車上下班，在網路上投保了「保誠人壽ｅ騎幸福意外傷害保險」，保險金額100萬元，年繳保險費352元、平均每天不到一塊錢。

假設小愛於保險期間內，自駕機車時發生車禍，該次車禍導致雙目失明(失能等級一)，及第三度燒燙傷面積達全身百分之二十以上，可分別獲得理賠金額20萬元和20萬元，合計40萬元。

如果因為該次車禍治療三個月後仍不幸身亡，其受益人可獲得自駕機車意外傷害身故保險金80萬元，該次事故理賠金額最高合計為120萬元。

保誠人壽秉持「一起好幸福」的理念，為人生中不同的需求提供適切的保障與服務。除了機車族之外，針對自駕汽車族、及每日通勤或經常往返於北高、到國外出差的大眾運輸族，保誠人壽也提供全方位的意外險保障，讓民眾自由選擇適合自己的保險商品，用少少的錢輕鬆地為自己增加保障。

保險金機車族

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