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開發金挺新創 打造開放銀行

2019-03-29 00:43經濟日報 記者夏淑賢／台北報導

開發金控致力金融創新，支持台灣新創業者，積極朝打造「開放銀行 （Open ban...
開發金控致力金融創新，支持台灣新創業者，積極朝打造「開放銀行 （Open banking）」方向努力。 開發金控／提供
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開發金控致力金融創新，支持台灣新創業者，積極朝打造「開放銀行 （Open banking）」方向努力。 開發金表示，開發金朝開放銀行發展，迎向開放應用程式界面（API）及客戶資料可攜的未來趨勢，就是支持新創的具體展現。

為協助新創團隊創業，經濟日報今年舉辦第三屆「創業之星選秀大賽」，由開發金控、華南銀行、彰化銀行、日月光文教基金會、新北市政府，天使投資協會、TXA創業家私董會、FutureWard共同協辦。決選後，經濟日報將深入採訪報導這些優勝團隊的新興技術與創意，團隊也可與評審業師深度交流，從中獲取寶貴經驗。

經濟日報第三屆「創業之星選秀大賽」，報名時間到3月31日下午6時止，歡迎有創意且爆發力十足的團隊參賽，相關資訊請掃描本文最末QR Code。

開發金指出，為了鼓勵新創業者勇敢發揮創意，並進一步找到經營模式，開發金控持續支持由經濟日報主辦的「創業之星」選秀大賽，開發金控暨凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑，也多次擔任「創業之星」選秀大賽評審業師。

開發金指出，藉由開放API與其他不同的金融或支付業者合作的方式，讓客戶做自己資料的主人，可攜個人資料，在尋找需要與合適的金融服務時，享有更便利也更大的選擇彈性。對於新創業者來說，在開放銀行浪潮下，透過此模式取得適合其經營模式的金融服務，可得到有效率的金融支持，提高站穩腳步持續發展的機會。

開發金指出，以開發金控首創，運用金融創新科技打造集團客戶可雙向無縫申辦產品的數位橋樑為例，凱基銀行客戶即日起透過網路銀行及行動銀行，即可線上開立凱基證券台股帳戶。

凱基證券電子交易戶也可透過網路e指申辦凱基銀信用卡，兩項創新數位體驗，客戶都無須填寫紙本文件。凱基銀行及凱基證券的數位身分認證為「KGI inside」概念在開發金控內部落實的第一步，建立銀行、證券、壽險互通連結的數位橋樑。

凱基銀行及凱基證券運用既有數位信用卡及線上開戶的基礎，以API串接方式帶入客戶基本資料，並採用網銀登入動態密碼或證券軟體憑證機制驗證，完成銀行及證券端的身份確認程序，在提供凱基客戶便利體驗的同時，也可確保風險控管及個資保護安全無虞。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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凱基銀行開發金控創業

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