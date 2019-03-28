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這家銀行好厲害 兩個月攔下30件詐騙案

2019-03-28 22:51經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託商業銀行28日表示，該行積極守護客戶資產，今年一、二月在全台臨櫃成功攔阻30件詐騙案、逾新台幣660萬元詐騙金額。

其中，光在台北市，就攔阻211萬元詐騙金額。台北市警察局今(28)日在治安會報時公開表揚，由台北市市長柯文哲授予感謝狀，肯定中國信託銀行攔阻詐騙案件有功，台北市成效居金融機構之冠。

中信銀行表示，本次單筆最高攔阻金額為100萬元，台北市該客戶於今年一月前往中信銀行敦南分行開立外幣帳戶，行員透過聊天得知，客戶先前已於他行匯出多筆款項給素未謀面之外國友人做醫療急用，外國友人謊稱欲歸還先前積欠款項、委請其開立外幣帳戶。

行員懷疑是詐騙案，隨即通報警方，警方到場進一步追問，客戶才吐露如果開戶成功，預計將再匯出100萬元。由於該客戶業務需求非日常交易，與常見詐騙匯款手法不同，有賴行員細心觀察、積極關懷，才能有效保護客戶避免財物損失。

中信銀行重視防治詐騙相關作業，2016至2018年接連獲得金管會、內政部警政署頒發攔阻詐騙績優獎項。中信銀行表示，近年網路詐騙案層出不窮，不僅持續深化全體同仁對詐騙案之危機意識，藉由詐騙案宣導及不定期分享臨櫃詐騙異常樣態，提升行員敏感度，更勉勵行員不應只有業務專業，應用心關懷來行客戶，及時協助民眾免遭詐騙。

除臨櫃協助客戶預防詐騙，中信銀行也和內政部警政署刑事警察局合作，取得相關詐騙數據進而優化ATM介面流程，民眾持金融卡於中信銀行ATM進行轉帳交易時，若轉帳金額接近交易上限3萬元，畫面會顯示警語並詢問民眾是否依他人指示匯款，請民眾回覆決定繼續或取消交易。

中信銀行表示，未來也將新增其他交易提醒，期能阻絕詐騙案件發生，守護客戶每一分寶貴資產。

中國信託商業銀行今年前二月，合計攔阻30件臨櫃詐騙案。圖／中信銀行提供
中國信託商業銀行今年前二月，合計攔阻30件臨櫃詐騙案。圖／中信銀行提供
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中信銀行詐騙中國信託商業銀行

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