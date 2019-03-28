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尬韓國瑜、郭台銘？金管會「鼓勵」金融業買香蕉鳳梨

2019-03-28 22:11經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

高雄市長韓國瑜密集出訪東南亞、港澳大陸，行銷高雄農產品，連嘉義的鳳梨農都哀求韓國瑜幫忙賣鳳梨，鴻海董座郭台銘水果快速直通也備受肯定。最近各家金融機構紛紛接獲來自公會行文，請公司下單採購香蕉、鳳梨，也有業者除了收文還接到電話叮囑，要花錢採購幫助農民

銀行公會對此表示，是因為接獲金融總會指示，要發函給公會各會員銀行請其協助採購農產品，各會員公司採購量由公會彙整後，再轉呈金融總會，這也是頭一次這樣做，但公會強調，只是代為詢問彙整，沒有強制性。

公會發函開宗明義就表示，「農委會希望透過金融業力量協助蕉農，金管會對此理念表達贊同，因此透過金融總會請公會通知會員機構踴躍向農糧署主動訂購」。另外，因為香蕉產量不及供應，有銀行聽說要等到6月才有香蕉，因此部分將採購標的改成鳳梨。

兆豐銀行則是買香蕉之外，又大力挺鳳梨。兆豐銀行表示，今年因氣候暖冬，鳳梨產季提前，兆豐銀行特別推出洽辦業務購送鳳梨的活動，透過中華民國果菜合作社聯合社直接向嘉義、屏東等地農民採購1萬600公斤鳳梨、約1,060箱，分送至各分行，優先送給臨櫃辦理結匯、開通網路銀行、台灣pay等業務，以及等候開戶的客戶，協助行銷盛產鳳梨、力挺在地農產。之前也有華南、遠東等銀行採購香蕉。

金融業者表示，過去常見公股行庫採購洋蔥、香蕉、高麗菜等，有時是公股行庫看到新聞報導，請農糧署推薦聯繫採購的農民合作社團體，再行下單，由公會發出附帶闡明主管機關金管會支持態度的函件到董、總辦公室的，倒是少見。也有銀行高層透露，收文之外，如果還接到電話，那就表示很需要協助支持，銀行也會基於幫助農民出錢採購。

銀行公會發函給業者，表示農委會希望金融業協助農民，金管會表達贊同，因此通知會員機...
銀行公會發函給業者，表示農委會希望金融業協助農民，金管會表達贊同，因此通知會員機構向農糧署主動訂購，公會將統計彙整至金融總會。記者夏淑賢／攝影
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兆豐銀行支持鳳梨農，推廣鳳梨美味別出心裁，特邀廚師端出多道鳳梨入菜美味佳餚，兆豐...
兆豐銀行支持鳳梨農，推廣鳳梨美味別出心裁，特邀廚師端出多道鳳梨入菜美味佳餚，兆豐銀總經理蔡永義（右二）也在分行協助推鳳梨，送給前來洽辦業務的客戶。圖／兆豐銀行提供
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香蕉農民金管會韓國瑜郭台銘

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