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期貨保證金新制 上路

2019-03-29 01:16經濟日報 記者王皓正／台北報導

臺灣期貨交易所為推動我國期貨市場保證金訂定原則，符合國際趨勢並強化各商品保證金風險承受度，將自今（29）日起調整保證金訂定方式，由涵蓋一日價格變動風險，調升為涵蓋兩日價格變動風險。

新的保證金制度將使台灣期貨市場風險控管措施更加健全，對於那些商品保證金有較大變化，期貨商均予以高度關注，對新保證金制度普遍給予正面肯定。

國泰證期顧問處分析師吳佩奇表示，由於期貨屬於保證金交易，本身已有放大槓桿的效果，標的商品的價格波動對保證金維持率的影響不小，期交所調整保證金訂定方式，相信能增進交易人的風險控管能力，也有助於業者穩健經營。

期交所將在今日公告保證金調整商品及金額，提醒交易人注意其帳戶所需原始保證金及對風險指標之影響。期貨商主管預期，以最近不同期貨商品波動來看，可能互有調高及調低情形。

期交所是參考國際監理機構對保證金訂定準則規範及多數國外主要交易所作法，決定自今日起調高各商品保證金風險涵蓋天數，由一日調整為兩日，並納入景氣循環因素。

調整後保證金訂定方式由涵蓋一日價格變動幅度99%信賴區間之風險值，變更為涵蓋兩日價格變動幅度99%信賴區間之風險值。

以股價指數類期貨為例，結算保證金計算方式為期貨指數乘上指數每點價值再乘上風險價格係數，除每點價值為固定值外，保證金水位將受到期貨指數、風險價格係數兩個因子所影響。

因此，保證金制度經調整之後，各契約保證金金額依其風險性訂定，調整的幅度未必相同。

期貨市場風險控管層面包括客戶徵信（Know Your Customer,KYC）、保證金收取、洗價追繳、執行砍倉、保權債權等環節，且環環相扣，缺一不可，期交所強化各商品保證金風險涵蓋程度，有助提升交易人對價格波動風險承受力。

惟交易人須認知繳交保證金為涵蓋大多數市況變化之最低要求金額，並非可涵蓋所有風險變化，遇價格大幅波動，不利其持有部位時，仍須透過增加保證金數額或自行平倉部位，方能承受價格變化及避免達期貨商代為沖銷標準。

臺灣期貨交易所期交所國泰

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