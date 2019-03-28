日本賞櫻季到 銀行業者祭好康

2019-03-28 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



日本櫻花季即將來臨，搭上櫻花順風車，台北富邦銀行和日本JCB聯合推出專為日本旅遊設計的J卡（OMIYAGE卡），提供日本消費回饋3%無上限、國內消費回饋1%無上限等吸睛優惠，立馬成為旅日血拼必備的「旅日神卡」。

為慶祝J卡上市並回饋卡友支持，北富銀宣佈，北富銀旗下所有信用卡的現金回饋使用期限全面開放，即日起現金回饋將延長至半年內有效，讓回饋運用更彈性，出國回台皆大歡喜。

北富銀總經理程耀輝表示，據統計台灣2018年有多達483萬人次赴日旅遊且有逐年增加趨勢，整體經濟規模可觀。回饋優惠的使用期限全面延長至半年，讓卡友可以有更多時間安排自己的消費計劃，提供真正實惠的回饋優惠。

如何挑選旅日神卡？Money101金融比較平台提出三大重點，第一、比較日本消費的現金回饋率，由於在國外刷卡發卡銀行都會收取1.5%海外交易手續費，選擇回饋率越高的信用卡就能賺進越多的回饋。

第二、採購藥妝、家電，或是觀光旅遊是否享有折扣，民眾只要刷指定信用卡、出示悠遊卡等，購物結帳都可立即享至少3%以上的折扣，指定觀光景點也能有購票優惠或是贈送小禮物。

第三、卡片是否有旅行周邊福利，像是免費吃到飽WiFi機、機場貴賓室、機場接送等等，為旅行省下不少開銷。

Money101提到，除了富邦的J卡十分優惠，市場上提供日本消費高現金回饋的信用卡還有「上海簡單卡」，3%現金回饋無上限；「台新FlyGo」卡，2.8%現金回饋無上限；「中信LINE Pay卡」，2.8% LINE Points回饋無上限；「星展炫晶御璽卡」、「華南享利樂活combo卡」、「陽信曜晶卡」也有2.5%現金回饋無上限。