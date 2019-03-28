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中共國防軍費過高? 共軍發言人：尚未實現完全統一

LINE談純網銀：將來人人都是VIP

2019-03-28 19:59經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

LINE Bank今（2019）年2月遞件申請純網銀執照，LINE Bank籌備處執行長黃以孟首度公開表示，LINE Bank在台發展願景是以打造「全民銀行」為目標，LINE Bank要成為台灣第一隻在地金融獨角獸，未來更將台灣金融科技的成功經驗複製到其它國家。

對於在現有的環境中，用戶仍有許多金融服務的需求未獲得滿足，黃以孟表示，將來LINE計劃在台灣設置人工智慧實驗室（AI Lab），將人工智慧技術導入各項應用，使金融服務能顛覆傳統，讓用戶感受到真正方便、快速又安全的金融體驗。他說，在一個平台上甚至可以串接多個聊天機器人（chatbot），讓用戶找最適合自己的服務與產品。

他說，例如現在多數人都有多本存摺，LINE Bank希望建立一個開放銀行（Open Banking）的平台與所有銀行對接，用戶只需開立一個銀行帳戶就能完成存款、消費金融、保險、基金投資等整合服務。又例如，目前量身訂做投資組合的金融服務動輒50萬美元起跳（約合新台幣1,500萬），未來透過機器人理財平台，一般用戶可能只要支付5美元（約合新台幣150元）就能購買一單位的量身訂製投資組合，與巴菲特一樣，隨時精準掌握自己投資組合的每個標的。

日本LINE近期已經開始啟動「個人信用評等」機制，希望為年輕人建立自己的信用評等，未來接受金融服務更便利。黃以孟坦言，LINE Bank也會為信用記錄較不足的社會新鮮人、年輕族群建立個人信用評級，讓小額信貸可以普惠年輕族群，自己為自己打造信用分數。

LINE新台幣聊天機器人

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