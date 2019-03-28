何壽川不服被解除職務上告行政院 金管會維持原處分

2019-03-28 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



永豐金控前董事長何壽川。 記者程宜華／攝影 分享 facebook

金管會於106年6月19日依金控法的規定，解除永豐金控前董事長何壽川的董事職務，何壽川提出訴願後原處分撤銷。金管會今天表示，因何壽川任永豐金董座10多年，容任內控缺失存在，妨礙健全內控制度的建立，因此，金管會維持解除何壽川董事職務的原處分。

金管會表示，此為銀行局依法祭出解職處份後被行政院打回票的首例。新處分書將送交何壽川，若何壽川不服，可以再提出訴願。

金管會表示，何壽川對於先前金管會解除他的董事職務向行政院提出訴願，行政院訴願會認為，金管會應該將利弊分析、決策過程、依據事實及裁量基礎等，說得更清楚，才能讓外界信服此處分符合比例原則，因此撤銷原處分，要求金管會在二個內再重新依法處份，把處分原因說得更清楚。

金管會表示，原處分所認定的違規事實並無違誤，考量永豐金控相關缺失改善情形還需要一段時觀察，有必要限制何壽川於相當期間內再擔任永豐金控負責人，以防止何壽川再次以他的地位，妨礙永豐金控建立健全的內部控制制度。

金管會指出，何壽川自94年起即擔任永豐金控的董事長，長達10多年期間未積極建立、改善永豐金控集團實質利害關係人控管的內部控制制度，且容許與任由永豐金控集團內部控制缺失狀態持續存在。

金管會表示，相關違規交易何壽川都實際參與其中，嚴重減損永豐金控集團內控制度的效能，難以期待他能有效經營金融機構。所以，維持原解除何壽川職務的處份。遭解除董事職位後，5年內不得再出任金融相關職務。