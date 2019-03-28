親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜出來選總統 千金韓冰說：家裡還有衣服要洗

在最美的一刻謝幕：鈴木一朗引退的侘寂美學

何壽川不服被解除職務上告行政院 金管會維持原處分

2019-03-28 17:38聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

永豐金控前董事長何壽川。 記者程宜華／攝影
永豐金控前董事長何壽川。 記者程宜華／攝影
分享

金管會於106年6月19日依金控法的規定，解除永豐金控前董事長何壽川的董事職務，何壽川提出訴願後原處分撤銷。金管會今天表示，因何壽川任永豐金董座10多年，容任內控缺失存在，妨礙健全內控制度的建立，因此，金管會維持解除何壽川董事職務的原處分。

金管會表示，此為銀行局依法祭出解職處份後被行政院打回票的首例。新處分書將送交何壽川，若何壽川不服，可以再提出訴願。

金管會表示，何壽川對於先前金管會解除他的董事職務向行政院提出訴願，行政院訴願會認為，金管會應該將利弊分析、決策過程、依據事實及裁量基礎等，說得更清楚，才能讓外界信服此處分符合比例原則，因此撤銷原處分，要求金管會在二個內再重新依法處份，把處分原因說得更清楚。

金管會表示，原處分所認定的違規事實並無違誤，考量永豐金控相關缺失改善情形還需要一段時觀察，有必要限制何壽川於相當期間內再擔任永豐金控負責人，以防止何壽川再次以他的地位，妨礙永豐金控建立健全的內部控制制度。

金管會指出，何壽川自94年起即擔任永豐金控的董事長，長達10多年期間未積極建立、改善永豐金控集團實質利害關係人控管的內部控制制度，且容許與任由永豐金控集團內部控制缺失狀態持續存在。

金管會表示，相關違規交易何壽川都實際參與其中，嚴重減損永豐金控集團內控制度的效能，難以期待他能有效經營金融機構。所以，維持原解除何壽川職務的處份。遭解除董事職位後，5年內不得再出任金融相關職務。

永豐金控何壽川金管會

相關新聞

台灣保險業為何選擇投資海外？

2019-03-28 11:32

你的資產多久翻一倍？ 這法則讓你三秒算出來

2019-03-28 16:33

想賣高利率保單 金管會：大股東就要大幅增資

2019-03-28 12:28

保險公司競賣高利率保單 顧立雄：大股東拿錢來增資

2019-03-28 12:40

台灣Pay進軍小七！掃碼付款享20%現金回饋

2019-03-28 12:18

新台幣午盤貶0.4分 暫收30.86元

2019-03-28 12:14

台灣Pay進軍統一超 4大超商通路據點破萬

2019-03-28 12:02

新台幣早盤貶1.9分

2019-03-28 10:15

新台幣開盤 貶值1.1分

2019-03-28 09:12

LINE Bank喊資料落地台灣 金管會：要確保資料監理得到

2019-03-28 08:52

玉山銀 勇奪信保夥伴獎

2019-03-28 02:44

北富銀推新卡 不怕AppleCard競爭

2019-03-28 02:44

公股行庫推員工持股信託制度 有助留才 勞資雙贏

2019-03-28 02:44

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

壽險業淨值比失真？ 顧立雄釋疑

2019-03-28 02:44

股票風險係數 不調低

2019-03-28 02:44

保險業資金活化 財部想解方

2019-03-28 02:44

富櫃200指數／業者：市場更多元 樂觀其成

2019-03-28 02:22

富櫃200指數／學者：被動型商品 全球主流

2019-03-28 02:22

富櫃200指數 投資新標竿

2019-03-28 02:22

保險業「大魔王」來了 壽險業財報風險 立委促正視

2019-03-27 23:50

櫃買發表富櫃200指數

2019-03-27 23:45

永旺信用卡撤台 有效卡數2.5萬張

2019-03-27 23:43

保護民眾個資 金管會將監理雲端資料

2019-03-27 23:28

元大四檔ETF 奪大獎

2019-03-27 23:11

金鑽獎新類別 ETP錢景亮

2019-03-27 23:11

華南產物保險捐好捐滿 桃園老憨兒家園安全有保障

2019-03-27 15:16

海外資金匯回專法下周報院 資金綁幾年未定案

2019-03-27 12:34

壽險業前二月匯損 高達411億

2019-03-27 00:55

名家觀點／搶進大灣區，金融業準備好了嗎

2019-03-27 00:45

新壽：南港內科商辦熱起來

2019-03-27 00:29

衝刺台灣Pay 四路進擊

2019-03-27 00:28

新壽：結合商圈 不動產標的以出租為導向

2019-03-27 00:28

跨行轉帳費優惠4月上路 銀行手續費恐短收3億

2019-03-27 00:27

一銀鼓勵休假 獎金大方送

2019-03-27 00:27

富邦金今年招募60位MA

2019-03-27 00:27

李長庚談包檔ETF...不須擔心流動性

2019-03-26 00:21

看壽險法規...李長庚：台灣領先南韓

2019-03-26 00:20

金管會喊話：金融業股利 要少發現金

2019-03-26 00:19
看更多

熱門文章

華為拉貨 台系鏈Q2大進補

2019-03-28 01:11

賣違法機上盒 重罰

2019-03-28 02:29

頭一遭！處分書寫不好 金管會解職何壽川被政院打回票

2019-03-28 17:25

侯友宜出擊 新北招商報捷

2019-03-27 23:50

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

台灣Pay進軍小七！掃碼付款享20%現金回饋

2019-03-28 12:18

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

合併？分開？股利計稅 「94萬」當分界

2019-03-28 14:53

二林精機園區環評 翻案未過

2019-03-27 23:28

保護民眾個資 金管會將監理雲端資料

2019-03-27 23:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top