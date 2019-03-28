頭一遭！處分書寫不好 金管會解職何壽川被政院打回票

2019-03-28 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會2017年6月解除永豐金前董事長何壽川職務，何壽川向行政院提起訴願，行政院以金管會處分書，認定的事實講的不夠清楚，決定撤銷金管會處分，並要金管會二個月內另作處分，金管會今（28）日重新作出處分。

金管會表示，依金管會檢查結果，永豐金及其子公司（永豐金控集團），未落實利害關係人或實質利害關係人控管缺失，何壽川擔任永豐金董事長，對上開缺失未善盡督導責任，且本身未覈實申報利害關係人，對利益相關的案件，也未適當迴避，並產生利益衝突，有礙永豐金集團健全經營之虞。

因此，金管會在2017年6月19日依法，解除何壽川在永豐金的董事職務。

但行政院在今年1月30日，行政院訴願決定，原處分撤銷，由金管會在二個月內另為適法的處分。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，行政院撤銷原處分理由，主要是依金控法第54條第1項第4款規定，金控或銀行有礙健全之虞時，可作相關處分。

行政院認為，法律上賦予權限，但判斷利弊分析及決策過程，要講清楚，希望將決策過程、裁量基礎說明清楚，才讓大家信服，符合比例原則。

因此，金管會在今日另作出處分指出，經依訴願決定意旨重新檢視，原處分所認定的違規事實並無違誤，考量永豐金控就本案相關缺失的改善情形，尚需一定時間觀察，實有必要限制何壽川在相當期間內再擔任永豐金控負責人，以防止其再次以其地位，妨礙永豐金控建立健全的內部控制制度。

且何壽川自2005年起即擔任該金控董事長，長達10餘年期間未積極建立、改善永豐金控集團實質利害關係人控管的內部控制制度，容任永豐金控集團內部控制缺失狀態持續存在，又因相關交易其實際參與其中，嚴重減損永豐金控集團內部控制制度效能，難以期待其能有效經營金融機構。

因此，自2017年6月19日解除何壽川在永豐金的董事職務。

莊琇媛表示，被解職後，五年內不得再回到金融機構，五年的起算時間，則從2017年6月19日起算。