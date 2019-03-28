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酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

助攻新創規模化 資誠成立新創加速器

2019-03-28 17:02經濟日報 記者翁至威╱即時報導

為協助台灣新創企業健全管理體質、銜接國際化資源並帶動產業轉型，資誠（PwC Taiwan）今（28）日成立PwC's Scale-up創業成長加速器，鏈結台灣新創企業、政府機構、投資人、大型企業及育成單位等生態圈夥伴，建立國際化資源的平台機制，輔導潛力新創企業走向規模化經營。

資誠聯合會計師事務所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，新創企業踏上創業之路後，不一定能夠持續走向規模化經營，原因在於創業除了需要注入創新的元素外，企業經營管理的體質也是非常重要的一環。

許多新創企業搶賺機會財，卻忽略了企業長期經營需要具備的多元管理能力，未能創造出有效且可行之長遠的商業模式，或者不知該如何導入企業所需的關鍵資源。

周建宏認為，台灣產業未來的機會在於創新，若要把眼光從當下生存競爭放遠到長期經營，資金不是唯一關鍵資源，要如何隨著企業規模發展，逐步調整出一個經得起商業環境考驗的體質，是新創企業的大挑戰。因此資誠成立PwC's Scale-up創業成長加速器，希望能協助具有潛力的新創企業成長。

資誠聯合會計師事務所市場暨業務發展長林鈞堯表示，台灣不乏政府、大型企業支持的加速器或者民間的育成機構，各具特色且蓬勃成長。

而PwC's Scale-up創業成長加速器強調的是「厚創新」與「後加速」，著重具研發與高技術導向的新創企業，產業領域則是聚焦於金融科技、生技醫療、數位經濟、智慧製造與高附加價值材料等產業，協助鏈結新創企業成長所需的各項資金、管理或行銷資源，促進優質新創企業的規模化成長，以達成「厚創新」的核心目標。

林鈞堯強調，資誠PwC's Scale-up將輔導重點放在資誠的專業強項，也就是協助新創企業辨識並解決不同階段的營運管理挑戰，同時優化管理體質，走出新創企業的死亡谷，並逐步建立規模化所需要的管理能力，以達成「後加速」的另一個核心目標。除了協助新創成長，資誠也希望透過加速器計畫，尋找能應用的創新科技化工具，以加值專業財會、顧問服務的創新解決方案。

資誠聯合會計師事務所創新創業服務主持會計師黃世鈞表示，PwC's Scale-up的輔導主要分為三階段，第一個階段與加速器、育成機構、產業公協會、政府輔導部門合作，遴選培育優質新創企業，第二階段開始進行募資與規模成長能力評估。

這個階段即邀請天使投資人與投資機構參與評估，提早辨識獲投潛力，第三階段則是依新創個案狀況，針對獲投後管理與規模成長進行6-24個月不等的加速輔導，以順利銜接下一輪的資金。

黃世鈞說，PwC's Scale-up創業成長加速器的特色在於滾動式運作，從選案、加速輔導、成果展示、投資加速、及與校友網絡形成一個完整的循環週期，並鏈結PwC國際化資源網絡，協助新創企業走向海外落地與加速全球化發展。

資誠新創加速器成立。圖／資誠提供
資誠新創加速器成立。圖／資誠提供
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