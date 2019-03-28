你的資產多久翻一倍？ 這法則讓你三秒算出來

2019-03-28 16:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



想知道自己的資產，多久能增值一倍嗎？不管投資的是股票、基金還是房地產，透過著名的「七二法則」，以72除以年利率（或報酬率）讓你在幾秒鐘之內，就能輕鬆得到答案。

因此，在年化報酬率8%情況下，九年就可以達到倍增目標；若是報酬率高達12%，只要六年，資產就能增值一倍。

理財專家指出，「七二法則」不僅可讓民眾，輕鬆算出資產增值一倍所需花費的時間，另外，透過這項法則，還可以得到理財的重要概念：「透過時間的複利魔法，愈早理財，就能愈早達成自己的目標」。

舉例來說，你手中有100萬元的閒置資金，若將錢投資在平均報酬率12%的海外基金上，只要六年時間，資產就可變成二倍。若是投資台股，台股一天漲停板是10%，投資人要等到多少支漲停板，手中的股票價值才能翻成兩倍？答案很明顯，超過七個漲停板。

報酬率和投資時間決定理財結果，所以理財專家常告訴民眾，理財要趁早，在合理風險承受度下，報酬率愈高，愈早達成理財目標。

理財專家表示，假設老王和小林手中各有10萬元，老王決定將10萬元放在定期存款中，年利率為2%，以「七二法則」計算，老王必須等36年，手中的10萬元，才能變成20萬元。

另一位小林，則將10萬元投資在報酬率10%的公司股票上，只要七年多，10萬元就變成20萬元，比老王快了29年。

不過，高報酬往往帶來高風險，理財專家提醒，投資人除了儘早理財，讓時間施展複利魔法，快速累積人生第一桶金外，也要衡量自己所能承受的風格等級，挑選適合的投資商品組合。